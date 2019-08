Pettersson: Rissveds VM-debut är mer än en genväg till OS – och det sensationella är inte omöjligt

Med en stabil insats i lördagens VM i kanadensiska Mont-Sainte-Anne (som går att följa direkt på webben på Red Bull TV) kan Jenny Rissveds från Falun mer eller mindre säkra en chans att försvara sitt OS-guld i mountainbike om ett år.

Det kan förstås vara frestande att tänka så långt, och visst är VM en gyllene möjlighet att ta genvägen till ett OS när Sveriges ranking under Rissveds långa frånvaro från sporten har sjunkit så lågt att den i dagsläget inte räcker till för en plats på den olympiska startlinjen.

De 21 främsta nationerna är garanterade att få skicka en deltagare till OS och Sverige är just nu på 25:e plats. Självklart finns det en möjlighet för Rissveds (som är så ensam i världstoppen att det i så fall är hon själv som måste göra det) att lyfta Sverige ytterligare på rankingen innan kvaltiden går ut den 28 maj 2020.

Men den vägen är längre och snårigare.

Med en bra placering i VM kan hon mer eller mindre ordna det redan nu, då de två bästa åkarna i VM, utöver de som kvalar in genom topp 21-listan i maj nästa år, också säkrar en OS-plats till sin nation. Helt klart blir det förstås inte förrän den 28 maj 2020, om nu inte Rissveds hamnar i den absoluta toppen i resultatlistan, men i praktiken kan det ändå vara klart på lördag kväll.

– Sett till hur Jenny presterar just nu så är det ganska långt över den nivån som kommer att krävas för att få en OS-kvalplats via VM. Men å andra sidan kan hon få feber, bli jättesjuk, eller krascha under loppet och bryta nyckelbenet, säger tränaren Fredrik Ericsson till TT inför världsmästerskapet.

Det är en spännande diskussion.

Men jag tycker egentligen att Jenny Rissveds borde slippa den och att den framförallt inte borde vara i fokus just nu.

Det är trots allt ingen OS-kvaltävling som avgörs i Mont-Sainte-Anne. Det är ett världsmästerskap, det största och viktigaste loppet i år och inte många steg ner på prestigestegen från ett OS.

Det är dessutom Jenny Rissveds riktiga VM-debut. Första gången hon får chansen att köra om cykelsportens ikoniska världsmästartröja som senior.

2016, när hon vann OS, var hon bara 22 år gammal och cyklade U23-klassen i världsmästerskapen i Nove Mesto (den vann hon). 2017 missade hon VM efter ett uppmärksammat sponsorbråk med förbundet och 2018 var hon djupt nere i det mörker som hon nyligen tagit sig tillbaka ifrån och någon VM-start var inte aktuell.

Med tanke på det mörkret, och den tid Jenny Rissveds tillbringade där, vore det kanske passande att låta henne vara lite här och nu även i Kanada.

Det är trots allt fortfarande helt orimligt att kräva eller räkna med någonting från Jenny Rissveds. Inte ens en 18:e plats, eller vad det kan vara, som skulle öppna bakdörren till OS i Tokyo.

Jenny Rissveds behöver inte andra människors förväntningar och krav hängande över sig. Hon behöver knappt sina egna. Det hon behöver är glädjen av att vara på plats och dela stunden med sina konkurrenter, med publiken och med sitt team. Friheten i ett flyta fram på stigarna. Adrenalinkicken i tävlingsögonblicket.

Det är trots allt inte mer än fyra månader sedan hon återvände till startlinjen. Sedan dess har det gått fort. Från Klippingracet i Säter till segern i världscupen i Lenzerheide för några veckor sedan.

Och trots den resan vore det smått sensationellt om hon skulle vinna, eller ens ta medalj, i Kanada i helgen.

Men sensationellt betyder förstås inte att det är omöjligt.

Någonstans vet vi ju alla att Jenny Rissveds kombination av fysisk kapacitet och rent naturlig instinkt i cykelsadeln gör henne till en av världens främsta cyklister när allt stämmer.

Jag förväntar mig ingenting, men det är tillåtet att drömma.