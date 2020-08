Plågsamt aktuell klassiker om rasism

Ju bättre en bok är desto mer brukar jag anteckna under läsningen. Det bara blir så. Men när jag tar mig igenom de första hundra sidorna i Harper Lees klassiker Att döda en härmtrast antecknar jag inte en rad! Jag bara njuter.

Romanen är en barndomsskildring där vi får följa Scout och hennes bror under ett par år. Då byggs också bilden av Atticus upp, deras far och berättelsens centralfigur, en av de stora gestalterna i den amerikansk litteraturen.

Boken sätts också i händerna på pojkar och flickor i skolan för att de ska få möta amerikanska dygder, som medborgaranda, patos, demokratisk aktivism och likhet inför lagen och det i en storstilad och spännande roman. Men boken innehåller också en genomlysning av ett litet samhälle som till alla delar bygger på segregation och rasism.

Atticus är en rättrådig jurist som har genomtänkta idéer om stort och smått och hans välformulerade åsikter har alltid en ideologisk botten. De är också resultatet av ett fantastiskt säkert omdöme.

Atticus blir utsedd att försvara en svart man som på falska grunder anklagas för att ha våldtagit en vit kvinna. I andra delen förvandlas boken till en rättegångsroman, en närmast överutnyttjad genre i amerikansk litteratur. Atticus håller då ett glänsande försvarstal och bevisar att den anklagade inte kan ha begått något brott men juryn finner honom ändå skyldig.

Scout berättar historien. Hon blir åtta under berättelsens sista år, 1935, och får leka med sin älskade bror Jem bara om hon avstår från att "jönsa sig" vilket han menar att flickor alltid gör. Det passar henne perfekt.

Hon är svår att motstå, snabb i tanken, pigg på att samtala och diskutera, skarp i repliken och våldsam i slagsmål. Hon har en kolossal integritet och en väldig intuition.

En dag möter de två Dill. Han är sju och erbjuder sig då att läsa högt för dem, sådant som står på skyltar och i böcker. Jag lärde mig läsa när jag var fyra, svarar Jem, och hon där, han pekar på Scout, kunde läsa redan när hon låg i vaggan.

De arbetar på en pjäs där de själva skriver texten, regisserar, spelar alla roller och ständigt arbetar om och utvidgar stycket och föreställningen. Men de försöker också utforska människorna omkring dem, särskilt en gåtfull man som ingen har sett. De intalar sig att han kan döda dem om de kommer för nära hans hus.

Samtidigt är deras lekar infogade i småstadens liv. Man får nästan en känsla av att skildringen hör hemma i en musikal eller spelfilm. De möter underbara original, förstockade moralister, fyllbultar och en rad trashankar.

Inga oförskämdheter biter på Atticus "Det är aldrig en förolämpning att bli kallad för något som någon tror är nedsättande. Det visar bara hur ynklig den personen är," förklarar han. Det uttalandet kunde syfta på världens mäktigaste man, han som ger sina motståndare öknamn i den politiska debatten.

Då och då går berättarrösten omärkligt in. Scout tycker att Jem lägger sig till med "en enerverande, snusförnuftig attityd" när han börjar komma in i puberteten. Lee lyfter henne därmed in i vuxenhet. Eller rättare sagt : Lee använder ett vuxet språk när hon vill visa vad som rör sig i åttaåringens huvud. Så arbetar hon genomgående. Men de där skiftena sker så finkänsligt och försiktigt att man knappt märker dem.

Det finns en rad starka scener. Som när Scout utan att egentligen förstå vad som håller på att hända lyckas få i väg den mobb som vill lyncha den anklagade mannen. Atticus håller vakt utanför fängelset, obeväpnad men obeveklig i sitt beslut att försvara den anklagades liv.

Lee tar alla chanser att bredda framställningen, också under förhandlingarna i rätten. Då kan hon dyka ner i ett vittnes berättelse och börja berätta om hans armod. Hon trycker in i de upplysningarna i ett korsförhör.

Atticus är en närmast ofelbar människa och sådana kan bli svåruthärdliga. Men han lyssnar på alla och uppfattar mycket och lägger sina ord så väl att man alltid tar hans parti.

Samtidigt har han en tro på det goda i alla människor som kan verka blind. När juryn finner den svarte mannen skyldig till våldtäkt, ett hårresande beslut, kan Atticus ändå förstå hur de resonerar.

Jag tycker kanske att tempot faller ibland och att vi går vilse bland kafferep, kyrkobesök, whiskeytårtor, bråk i skolan och annat tills jag inser hur väl handlingen är planerad. Det hela slutar som i en thriller men också med att den obotlige idealisten Atticus får sig en rejäl knäpp på näsan.

Att döda en härmtrast kom på svenska 1960, då under titeln Dödssynden. Lee bearbetade sin roman 1988 och det är den versionen som nu har översatts av den eminenta Eva Johansson.

Dan Sjögren

Recensionsfakta:

Att döda en härmtrast (To kill a mockingbird) av Harper Lee

Översättning: Eva Johansson

Utgiven av Albert Bonniers förlag