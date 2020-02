Planen för Sjöstaden i Rättvik sågas av myndigheterna – Länsstyrelsen: "Syftet med planen är inte trovärdigt"

Den sista januari gick tiden ut för att lämna synpunkter på den senaste detaljplanen.

Att exploatera stranden nedanför Lerdal är en utmaning med närheten till riksväg, järnväg, reningsverket och inte minst Siljan. Den första planen blev tvungen att jobbas om och specificeras efter synpunkter från myndigheter, föreningar och privatpersoner.

Kommunens egna handläggare ville och försökte följa bland annat Länsstyrelsens rekommendationer, men kopplades istället bort från projektet på senhösten. Kommunen anlitade istället en konsult från samma firma, WSP Samhällsbyggnad, som gjort den första planen.

Det är uppenbart att allmänheten inte gynnas av de här stugorna.

Det är nu den planen som varit ute för granskning, men inte heller denna gång godkänts av de två tyngsta instanserna, Trafikverket och Länsstyrelsen.

"Det finns en brist på trovärdighet för att detaljplanens syfte blir tillgodosett", skriver Länsstyrelsen överst i sitt yttrande. "Risken är stor att planområdet privatiseras och att allmänheten inte får tillträde till stugorna och den allmänna passagen".

– Det finns en stor risk för privatisering här, förklarar Joakim Olsson Syväluoma, planarkitekt på Länsstyrelsen Dalarna. Det är uppenbart att allmänheten inte gynnas av de här stugorna.

Tanken är att de 34 stugorna ingår i en enda fastighet - hjälper inte det mot risken att det privatiseras?

– Det finns 34 medlemmar i den ekonomiska föreningen - och 34 stugor. Problematiken ligger i själva föreningskonstruktionen. Det finns inte heller någon garanti för att stugorna hyrs ut till allmänheten.

Kan upplägget vara en genväg för att få en egen stuga vid sjön?

– Så kan man se det. Vi ser som sagt en brist på trovärdighet med själva syftet med detaljplanen, säger Joakim Olsson Syväluoma.

Den 4 meter breda bryggan närmast sjön, som ska ägas av kommunen och vara tillgänglig för allmänheten, planeras att läggas dikt an mot stugornas trädäck som också är 4 meter breda. Det finns ingen begränsning i antal eller storlek på stugornas fönster mot bryggan och sjön.

Skrivelsen från Länsstyrelsen igen:

"Allmänheten kommer med största sannolikhet att känna sig obekväma med att gå förbi. Husens storlek (50 kvm, reds anm) är också ett faktum som gör att allmänheten kommer att uppfatta dem som privata fritidshus och därför inte bekväma att passera."

– Vi tror inte att särskilt många känner för att promenera så nära inpå de boende, konstaterar Joakim Olsson Syväluoma.

Om vi upphäver detaljplanen får man vända sig till regeringen om man vill överklaga. Det är inte jättevanligt, men det händer ibland.

Rättviks kommun måste framöver svara på synpunkterna, varpå Länsstyrelsen synar dessa och bestämmer om det hela ska överprövas eller inte. Om Länsstyrelsen tar in planen för en överprövning har de sedan två månader på sig att besluta om de ska upphäva detaljplanen, antingen helt eller delvis.

– Om vi upphäver detaljplanen får man vända sig till regeringen om man vill överklaga. Det är inte jättevanligt, men det händer ibland.

Även Trafikverket vill se ett långt bättre underlag för att godkänna planen. Den trafikutredning som tagits fram, också av WSP Samhällsbyggnad, underkänns.

Det kritiska momentet är eventuellt trafikstopp när det det sker bomfällning och fordon ska svänga ut eller in mellan Båthamnsvägen och riksvägen. Utredningen av WSP kom fram till att trafiken inte skulle bli nämnvärt större än idag, och menar att eftersom husvagnarna under Classic Car försvinner i och med Sjöstaden, så blir situationen densamma som när 34 sjöbodar finns på platsen.

Trafikverket varnar dock för mycket trafik under stugbytardagar och att det dessutom blir mer trafik under hela sommaren, mot idag enbart under Classic Car-veckan.

"Problematiken därmed både kvarstår och ökar. Plankorsningen har ett kort magasin (utrymme, reds anm) vilket gör att det finns dåligt utrymme för köbildning och det görs många bomfällningar varje dag."

För att Trafikverket ska godkänna planen ställs flera krav på kommunen, bland annat att kommunen gör nya mätningar av trafiken in och ut från området samt mäter kötider på väg 70.

Och "...om det blir köer på väg 70 eller fordon blir stående på plankorsningen, ska kommunen bygga och bekosta ett vänstersvängsfält."

En avgörande fråga handlar om Dalabanan.

"Också Dalabanan är kommunikationsanläggning av riksintresse. Exploateringen får inte påverka infrastrukturen negativt".

Jonny Gahnshag, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen och ansvarig på kommunen för arbetet med detaljplanen:

– Om en dryg vecka ska vi sätta oss och bedöma alla inkomna yttranden. Först efter det kan jag ge en bild av läget. Det är ju inte jag själv som ensam bedömer olika yttranden, så kommentarerna får vänta.