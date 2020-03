Planerna för Rottneby herrgård – "Försökte kontakta ägaren utan resultat"

Mikael Styrman har ägt Rottneby herrgård sedan slutet av 1990-talet. I början av 2017 meddelade han att ett villaområde var på gång, och det fanns planer på att rusta huvudbyggnaden.

"Jag är inne i en sökande och skapande process", sa Styrman då till tidningen.

Den förfallna stallbyggnaden på området skulle rivas och handelsträdgården skulle flyttas till ett mera naturskönt läge med utsikt över Hosjön. Tanken var att kuskbostaden skulle rustas upp, så att Styrman och hans familj skulle kunna bo där i framtiden.

Det här är en kulturhistoriskt intressant byggnad.

En viss restaurering av arrendatorsbostaden, uppsatta metallhinder för att stävja otillåten trafik till och från gården, reparationer av uppbrutna öppningar, installation av kameror, reparationer av tak och röjning av området som var tänkt för nybyggnation hade då redan utförts meddelade Styrman Falu kommun.

"Kontakten med Styrman har också förbättrats betydligt", sa dåvarande ordförande i nämnden för miljö- och byggfrågor, Dan Westerberg (C).

2016 hade han lämnat in en lista med 38 punkter till Falu kommun med åtgärder han skulle genomföra för att få stopp på förfallet. Listan var indelad i fyra olika områden, från utförda åtgärder till planerade åtgärder på längre sikt.

Är det något på gång ute vid Rottneby herrgård nu?

– Nej, tyvärr inte. Vår myndighetsnämnd begärde in den här åtgärdsplanen. Jag försökte kontakta ägaren utan resultat. Vi åkte då ut med en oberoende besiktningsman. Men vi kom ju inte in i byggnaden. Vi kunde se att ägaren hade genomfört vissa åtgärder på listan, säger Susanne Svärdström, bygg- och miljöchef på Falu kommun.

I vilket skick var byggnaderna då?

– Utvändigt, om vi pratar om gården och förutom ett av uthusen som håller på att rasa ihop, så kunde vi under den här besiktningen konstatera att byggnaden inte är fallfärdig på något sätt. Den är i förvånansvärt bra skick utvändigt. Vi behöver komma in i byggnaden för att se hur mycket taket behöver renoveras och om det är mycket som är rötskadat till exempel. Jag var därefter personligen i kontakt med ägaren för att få till ett möte på plats under sommaren 2019. Men av olika anledningar så blev det inte så. Så det lär ju bli en besiktning nu i sommar.

Vilka krav kan man ställa på en fastighetsägare?

– Lagen säger att man ska hålla sin byggnad i vårdat skick. Det här är en kulturhistoriskt intressant byggnad. Men vi gör det här utifrån lagen säger att man ska hålla sin byggnad i vårdat skick.

Har ni någon kommunikation med Mikael Styrman nu?

– Jag hade det senast under tidig sommar förra året. Men inte sedan dess.

Begäran om ny detaljplan för ett nytt bostadsområde, mellan Z-krogen och de gamla växthusen har också lämnats in. Mikael Styrman tänkte sig då både fristående villor i två våningar, radhus, grupphus och kanske hus med lägenheter på tre eller fler våningar.

– För att komma vidare med planarbetet så behövs det utredningar som Styrman ska leverera till oss. Vårat jobb med detaljplanen går vidare när vi fått in de underlag som behövs för planarbetet, säger Anna Perols, chef hållbarhet och planering på Falu kommun.

Rottneby handelsträdgård har stått tom sedan 2017. Mats Neubauer var den siste av totalt tre trädgårdsmästare sedan starten 1907. I 39 år höll han i trådarna.

Dala-Demokraten har sökt Mikael Styrman för en kommentar.

Mikael Styrmans åtgärdslista från 2016

Utförda åtgärder:

* Transporterat traktor till gården för avstädning och klippning av tomten.

* Viss restaurering av egen arbetsbostad i Arrendatorbostaden.

* Metallhinder framburna till infarter för att stävja okynnestrafik.

* Gården har skyltats.

* Uppbrutna öppningar till herrgården och kuskbostaden lagas.

* Kameror och sensorer har installerats.

Planerade åtgärder under genomförande:

* Länsstyrelsen har kontaktats angående utbetalning av deponerat arrende.

* Elinkoppling till herrgården, Kuskbostaden och ekonominyggnaderna förberedda.

* Stängsel till gårdens skydd mot naturreservatet utreds.

* Takfirma vidtalad om provisoriska tätningsåtgärder.

* Uppdrag utlagt på entreprenör gällande fräsning av brandgator med traktor.

* Gallring runt gården förberedd.

* Röjning runt gården under beredning.

Under beredning för snart genomförande:

* Sanering av övervuxet skrot.

* Inköp av röjningsutrustning.

* Inköp av traktorburen klippare.

* Renovering av färskvattenbrunn.

* Vård av gårdsträden, alléer med mera.

* Inköp av vakthund.

* Anläggning av örtagård.

* Koll av teleledningars status.

Under beredning för åtgärd på längre sikt:

* Rivning av den förfallna ekonomibyggnaden.

* Restaurering av vattenledning från Hosjö till handelsträdgården.

* Byggnation av stängsel för djurhållning.

* Byta av dörrar och fönster i kuskbostaden.

* Dränering av först kuskbostaden, sedan herrgården.

* Installation av arbetsdörr i herrgårdens huvudentré.

* Montage av grind vid herrgårdsinfarten.

* Installation av gårdsbelysning.

* Byggnation av utebastu.