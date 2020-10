"Plastkastare" stöttar cancerforskningen – "Kul grej och göra det här"

Alexandra Norberg och Jocke Tångfelt är initiativtagare till frisbeegolftävlingen på Aktivitetsfältet i Vika.

– Det var Jocke som kom på idén, säger Alexandra som tidigare arrangerat tävlingar.

– Inspirerad av liknande event som genomförts av samma orsak. Kul grej och göra det här, säger Jocke Tångfelt.

Båda tillhör Falu Diskgolfklubb med drygt 80 aktiva medlemmar. Många fler spelar, menar man.

– Det har exploderat i år, säger Jocke.

Förhoppningen är att få in kanske 20 000 kronor.

Tävlingen går under namnet "Kasta rosa".

– Det är med hjälp av Rosa Bandet och Cancerfonden som pengarna går till bröstcancerforskningen, berättar Jocke.

Den fjärde oktober mellan 8-18 genomförs partävlingen på diskgolfbanan vid Aktivitetsfältet i Vika där alla intäkter går oavkortat till bröstcancerforskningen.

– Vi tar ut ett minimumbelopp på 300 kronor per par. Om någon vill skänka mer så får de gärna göra det, säger Alexandra.

70 personer har redan anmält sitt deltagande. Taket är satt till 80 personer.

– En grupp kör på förmiddagen och en på eftermiddagen. Med hänsyn till pandemin, säger Alexandra.

Hur mycket räknar ni med att få in?

– Förhoppningen är att få in kanske 20 000 kronor. Över det är bonus.

Man har även auktioner igång med priser från sponsorer. Nämnas kan signerade diskar av Seppo Paju som tillhör världseliten i diskgolf. Förutom att man kommer att hålla auktion under tävlingsdagen finns vissa redan nu på facebooksidan "Kasta Rosa – tillsammans mot bröstcancer".

Dessutom kryddar man tävlingen med ett bonuspris till paret som klär sig i mest rosa.

Fotnot: Sedan 2003 har Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj tillsammans med alla som engagerat sig på olika sätt samlat in 949 miljoner kronor (2003-2019). Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en viktig del av de pengar som man delar ut varje år till svensk cancerforskning.

Källa: Cancerfonden