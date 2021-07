Polisen Dalarna sörjer mördade kollegan: "Tankar riktas till anhöriga"

Polisen i Dalarna publicerade en svart bild på sitt Instagramkonto under torsdagen för att hylla och manifestera för den poliskollega som sent under onsdagskvällen sköts till döds i Biskopsgården i Göteborg.

– Det blir så tydligt och är det yttersta beviset på polisens utsatthet. Tankar går till anhöriga och kollegor, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet till TT.

Dala-Demokratens chefredaktör och ledarskribent, Göran Greider kommenterar händelsen på Twitter.

"När en polis skjuts till döds är det både en tragedi för den enskilde och dennes anhöriga - och en samhällstragedi. Ett liv utsläckt och ett våldsmonopol skadat. Sverige skakas om", skriver Göran Greider.