Polisen hittade misshandlad kvinna i lägenhet i Borlänge – en man gripen

Klockan var 02.55 när polisen fick in ett telefonsamtal från en man som skrikande man. Polisen kunde under samtalet inte få fram vad som hade hänt, men lyckades få fram en adress. Polisen åkte dit och tog sig in i den aktuella lägenheten.

– Där träffade de på en kvinna som till en början var medvetslös, men hon vaknade till. Hon hade inte större synliga skador, men man misstänker att hon hade blivit misshandlad, säger Jan Matérne, vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral.

I lägenheten fanns också en man i 40-årsåldern. Han greps och är nu misstänkt för misshandeln.

En ambulans tillkallades för att ta hand om kvinnan, men skadeläget är i övrigt okänt.