Polisen : Många cykelstölder just i Falun

Första helgen i augusti griper polisen i Falun en person misstänkt för flera cykelstölder. I samband med det gjordes ett större beslag av cyklar. Därmed kanske ett antal av de senare tidens stölder av cyklar kan redas ut och cyklarna hitta tillbaka till sin ägare. För det är många som nu i sociala medier berättar om att de blivit av med en cykel i just Falun och även polisen uppfattar att det varit en våg av stölder under sommaren, just i Falun.

– Varje vecka beslagtar vi cyklar från folk. Det är personer vi stöter på där vi misstänker att de har en cykel som inte är deras eller där vi hittat flera, fina dyra cyklar hos någon vi misstänker stulit dem, säger Jonas Häll, regional insatsledare för polisen i Dalarna.

Även om ingen häktats - brottet anses inte tillräckligt allvarligt - så fortsätter utredningen och flera personer, inte bara den som i helgen greps, är misstänkta.

Särskilt attraktivt att stjäla har enligt polisen varit elcyklar, mountainikes och cykelkärror, den typen av vagnar som man hakar på därbak och som barn kan sitta.

– Det är oftast cyklar av lite dyrare snitt och de är hyfsat nya.

Enligt Jonas Häll har polisen också en ganska bra uppfattning om vilka som stjäl.

– Vi gör punktinsatser mot dem. Ser vi dem med en cykel tar vi den eller så kollar vi upp adresser.

Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet har bara i Falu kommun 69 cyklar anmälts stulna under juni i år. Några siffror för juli har ännu inte kommit. Totalt i länet anmäldes i juni 165 cyklar stulna, jämfört med 104 förra året och 202 under 2018. De absolut flesta cyklar stjäls under sommarmånaderna och i år har inte varit något undantag.

Polisens tips till cykelägaren är därför att göra det svårt för tjuven med lås och att ställa in sin cykel i förrådet eller garaget, att se till att noga märka cykeln så den går att identifiera, och om oturen ändå är framme, anmäl till polisen och var noga med att uppge alla detaljer. För den som blivit av med cykeln ska inte ge upp - det går att få tillbaka den.

– Det är viktigt att anmäla och även att ge en detaljerad beskrivning av cykeln. Vilka kännetecken har den. Då kan vi koppla en stulen cykel som vi hittar vid ett tillslag med ägaren.

För det händer att polisen måste lämna tillbaka en cykel de misstänker är stulen till den som påstår sig vara ägare.

Vart cyklarna tar vägen är däremot svårare att säga. Polisen ser att en del säljs via smånnonser på nätet.

– Vi hade ett fall för någon vecka sedan med en cykelkärra som vi fick tillbaka.

Anmälda cykelstölder i Dalarnas kommuner under juni månad under 2018, 2019, 2020. Årets siffror är preliminära.

Avesta 18 - 8 -10

Borlänge 58-27-43

Falun 67-45-69

Gagnef 1-0-3

Hedemora 7-0-14

Leksand 5-6-3

Ludvika 9-7-9

Malung-Sälen 5-1-1

Mora 17-4-6

Orsa 5-2-4

Rättvik 2-1-*

Smedjebacken 5-3-2

Vansbro 1-0-1

Älvdalen 2-0-*

* uppgift saknas.