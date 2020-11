Polisen varnar för bedrägerivåg mot äldre i Dalarna – ska ha kommit över miljoner: "Extremt lågt"

Bedragare riktar in sig på Dalarnas äldre. Polisen har just nu 21 ärenden under utredning, varav 16 är fullbordade bedrägerier.

Det har skett både via telefon och genom att bedragarna sökt upp offren i deras hem.

– De ger sig på människor som de tror är svaga, vilket är extremt lågt, säger Gabriel Henning, presstalesperson vid polisen.