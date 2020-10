Polisens nya hopp i kampen mot stöket – CCW och Dansbandsveckan kan kameraövervakas: "En stor påfrestning"

Dalapolisen har händerna fulla under både Classic Car Week och Dansbandsveckan. Antal brott mångdubblas men utredningsgraden är låg.

Matilda Lindberg från Rättvik pluggar sista året till utredningskriminolog vid Högskolan i Gävle, och under sin praktik på nio veckor valde hon att hänga på polisen på hemmaplan. Där fick hon uppdraget att kartlägga behovet av övervakningskameror under Classic Car i Rättvik och Dansbandsveckan i Malung.

– Jag ville se om det är en trend att brotten ökat över åren, men sett fem år tillbaka ligger de på en ganska jämn nivå. Däremot ökar de förstås dramatiskt under bilveckan och Dansbandsveckan.

Hon har bland annat hämtat in händelserapporter från 2015 till och med 2019 för de aktuella veckorna, och sedan jämfört dem med en vanlig vecka under turistperioden.

– Det handlar om händelser och brott överlag; misshandel, fylleri, narkotikabrott, trafikolyckor, bränder, kontroll av fordon för att ge några exempel.

Sett till hela kommunerna geografiskt har Rättvik och Malung-Sälen 50 händelserapporter vardera under en normal sommarvecka, att jämföra med 250 under Classic Car-veckan i Rättvik och 150 under Malungs dansbandsvecka.

– Sen ska man flika in att eftersom polisen har fler resurser ute under de här arrangemangen, så blir det ju fler händelserapporter, säger Matilda. Men ökningen är ju fortfarande väldigt hög.

Både Rättvik och Malung har ungefär 5 000 invånare i de centrala delarna av kommunerna. Under Classic Car och Dansbandsveckan rullar det in 100 000 besökare.

– De här evenemangen är en stor påfrestning på två små samhällen, att plötsligt hantera 100 000 besökare. Det ställer krav på alla - blåljuspersonal, boende, näringsidkare. Samtidigt är evenemangen viktiga och betyder mycket för bland annat handeln och boendenäringen.

Polisen hoppas nu att Matildas kartläggning ska bidra till att man får sätta upp övervakningskameror under de aktuella veckorna.

– I Rättvik tror vi att en kamera vid Circle K gör mest nytta, eftersom den då fångar upp området kring bensinstationen, Sibylla och rondellen där det solklart är mest stök.

I Malung är den logiska platsen, enligt polisen och Matilda, att placera en kamera vid Grönlandsparken.

– Där rör sig många som ska till öltältet, campingen och dansbanorna. Och det är också där det uppstår en hel del bråk och sådant som kräver polisingripanden.

Matilda poängterar dock att varken hon eller polisen tror att kamerorna kommer att förhindra eller avskräcka från bråk och stök.

– Men de kan helt klart bli ett hjälpmedel när man i efterhand behöver se och utreda vad som hänt och vilka som gjort vad, säger hon. Det blir lättare att utreda brotten.

Anders Modén, kommunpolis i Rättvik, är den som haft Matilda under sina vingar under hennes praktik. Och han är optimistisk.

– Lokalpolisområdet vill ju ha kameror på de här platserna under de aktuella veckorna, men det måste prioriteras eftersom regionen får ett antal kameror att fördela. Men det kommer fler och fler kameror, och med den här kartläggningen har vi en bra förutsättning.

– Utan hennes kompetens hade vi inte fått att sådant bra underlag, där finns både siffror och analytiskt resonemang. Det är en rejäl kartläggning och hennes jobb har gjort verklig nytta.