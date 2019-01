NMR ska demonstrera igen under 1 maj – här blir det: ”Det ska givetvis bli ett fjärde år”

Under helgen arrangerade nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, partidagar, som också webbsändes. I sändningen avslöjade partiföreträdaren Pär Öberg att NMR kommer demonstrera i Ludvika under 1 maj även i år. Han betonade att partiet inte "släpper" Ludvika bara för att de inte kom in i kommunfullmäktige i valet.

– För oss spelar det inte så jättestor roll att vi inte kom in - eller inte. Det (valet, red anmk) var en plattform att få fram vårt budskap, säger Öberg i sändningen.

NMR menar att Ludvika trots valnederlaget är ett starkt fäste för dem. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen fick i valet totalt 219 röster, 1,3 procent av rösterna i Ludvika kommun. De hade behövt det dubbla för ett mandat i fullmäktige.

– Vi vill nu visa oss på gatorna igen, säger han.

NMR säger sig vilja fortsätta att etablera sig i Ludvika. Även i Kungälv ska NMR demonstrera under första maj.

– Självklart ska vi demonstrerar på 1 maj. Vi har gjort det i tre år i rad. Det ska givetvis bli ett fjärde år. Det här är en av årets höjdpunkter, säger NMR:s ledare Simon Lindberg i webbsändningen från mötet i helgen.

Polisen har ännu inte fått någon ansökan om demonstrationstillstånd.

– Vi har uppgifter om att de ämnar demonstrerar på 1 maj igen. Vad jag vet har vi ännu inte fått in någon ansökan. Det här är ännu så färskt att den kan vara på väg i postgången, eller ännu inte skickad, säger Mats Lagerblad - lokalpolisområdeschef.

Så snart polisens rättsavdelning och tillståndsenheten fått in ansökan kommer polisen granska ärendet.

– Vi vet ännu inte vad NMR vill och tänker genomföra i samband med sin planerade första maj-demonstration i Ludvika. Vi får se på det och utifrån det avgöra storlek och betydelse för vår polisiära insats, säger Mats Lagerblad.

Tidningen har sökt direktkontakt med Pär Öberg.