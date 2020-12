Politikerna lovade mindre barngrupper – men avdelningarna växer: ”Har inte haft rätt beredskap"

Inför valet 2018 fick partierna i Ludvika svara på frågor från medborgarna i NLT:s digitala valtjänst "Kan du lova". En av frågeställarna var Ann-Charlotte som undrade om politikerna kunde lova att minska barngrupperna till högst fem barn per pedagog. Alla partier utom Miljöpartiet och Liberalerna svarade ja.

Miljöpartiet skrev att barngruppernas storlek är en hjärtefråga för partiet men att de inte kunde ge ett sådant löfte. Liberalerna svarade inte alls.

Moderaterna var däremot ett av partierna som lovade att det skulle bli färre barn på varje avdelning.

I sitt svar skrev Håge Persson (M), som då var kommunalrådskandidat: "Vi har byggt ut och håller på att öppna fler förskolor för att alla barn skall få plats inom lagreglerad tid. När detta är i hamn kommer vi jobba för att minska barngrupperna".

Men när det nu har passerat halvtid i mandatperioden så har storleken på barngrupperna inte minskat. Antalet barn på avdelningarna har tvärtom blivit något fler, visar kommunens statistik.

Under 2018 var det i genomsnitt 15,9 barn per barngrupp i Ludvika kommun. Just nu ligger snittet på 16,6 barn per avdelning. Samtidigt finns det fortfarande lediga platser på vissa förskolor. Om alla platser hade varit fulla hade snittet istället legat på 17,3 barn.

Enligt social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Frank (M) är målet att ha 15 barn per barngrupp. Men han befarar att kommunen inte kommer att nå dit före mandatperiodens slut.

– Vi har haft lite bekymmer med lokaler. Om den gamla Secofastigheten hade blivit klar så hade vi där haft plats för 90 barn, säger han.

Det finns enligt honom flera förklaringar till de växande barngrupperna.

– Det har varit en ganska snabb ökning av barn, dels på grund av många födslar dels för att det kommit nyanlända. Vi har inte haft den beredskap som vi borde ha haft, säger han.

Han lyfter samtidigt fram att kommunen har arbetat aktivt med att fräscha upp beståndet av förskolelokaler och nämner den nya förskolan Skogsgläntan som exempel. Tre nya avdelningar invigdes där i november.

Mohammed Alkazhami (S), vice ordförande i social- och utbildningsnämnden, är mer optimistisk än sin nämndkollega. Även Socialdemokraterna lovade inför valet att minska barngrupperna och Alkazhami tror att det kommer att gå.

– Vi har kommit halvvägs i mandatperioden och har två år kvar. Vi ska göra allt för att komma ner till 15 barn per avdelning, säger han.

En förutsättning för att nå dit är enligt honom att ombyggnaden av Secofastigheten kommer igång under nästa år. Han berättar också att LKFAB håller på att utreda om det finns fler platser i Ludvika där det går att skapa förskolelokaler, genom ombyggnation eller nybyggnation.

– Får vi igenom det så tror jag att det är möjligt att nå målet, säger han.

Även Vänsterpartiet, som sitter i opposition, lovade att minska barngrupperna inför senaste valet.

– För att lösa det här krävs både mer resurser och mer lokaler, säger oppositionsrådet Lars Handegard.

Han är kritisk till hur de styrande partierna hanterar lokalfrågan och tycker bland annat att kommunen borde häva avtalet om en ny förskola i Secofastigheten. Istället vill han att det byggs en helt ny förskola med åtta avdelningar i Marnäs.

– Biskopsgården har man till exempel hållit på och byggt om i flera år. Det blev mycket dyrare än det hade blivit med ett nybygge, säger han.

Fakta #kandulova

En digital tjänst som Nya Ludvika Tidning och Dalarnas Tidningar lanserade inför valet 2014 och som också användes av väljare och lokalpolitiker i valet 2018.

Väljarna fick ställa sin fråga direkt i den digitala tjänsten #kandulova och politikerna gav sedan sina svar.

I Dalarna ställdes nästan 600 frågor inför valet 2018. Över 3 000 svar inkom från politikerna.

Här hittar du alla frågor och svar som ställdes till politiker i Ludvika och Smedjebacken på vår #kandulova-sajt.