Poptrio bryter tystnaden – först ut på Dalhallas scen: ”Fingrarna är varma och rösten är okej”

Ljud 0ch ljusteknikerna håller på att väcka scenen till liv. Det brusar ur högtalarna. En grupp personer går rad upp och rad ner för att torka av sittplatserna som stått tomma under pandemin. Bakom scenen, backstage, sitter Stiko Per Larsson och Broder Henrik Rapp för att känna in atmosfären och för att testa kaffeautomaten vid ett av landets mest förnämliga backstageområde.

Den 7 juli klockan 18:00 ska allt fungera. Då startar Dalhallas konsertsommar.

– På vägen ner hit brukar jag stanna och se om man kan få en glimt av artisterna som sitter backstage. Att själv sitta här nu är lite av en dröm som går i uppfyllelse, säger Stiko Per Larsson.

Under pandemin har Stiko hållit kontakt med sin publik via livestreamserien “Er röst i hatten” och i vintras släppte han sitt sjunde album “Fri fågel”.

– Jag har ju suttit ner mycket och haft fusklappar framför datorn när jag sänt. Så nog är det lite nervöst nu att gå upp på scen. Vi får se om jag orkar stå upp. Men fingrarna är varma och rösten är okej, säger Stiko Per Larsson.

Under premiärkonserten, som är ett samarbete med det regionala resurs- och produktionscentret Dalapop, kommer de tre artisterna med sina band samsas om scenen i varsin akt.

– Den här scenen kräver ett annat tänk. För att utnyttja rummet och för att det är kul att bryta lite så kommer jag ha en mindre sättning och har lagt till trumpet och flygelhorn, säger Vilma Flood.

Avestabördiga Vilma Flood har nyligen flyttat från staden ut till en stuga i Stockholms skärgård. Även om hon och hennes band haft en del spelningar inför en begränsad publik så har pandemin påverkat hennes sätt att göra musik.

– Jag har fått ett annat perspektiv och jag har arbetat mer ensam eftersom kontakten med bandet blivit mindre. Nu håller jag på med en ny skiva och på onsdag kommer jag faktiskt att spela några låtar därifrån. Det är kul att prova dem live innan man går in i studion, säger Vilma Flood.

Trots att Vilma stått på Dalhallas scen 2018, då som förband till Jill Johnson, berättar hon att det finns en nerv i att kliva upp igen efter alla restriktioner.

– Sången och musiken är jag trygg med. Men mellansnacket känns som att det blir svårt. Jag kommer nog att tala grovt dalmål, säger Vilma Flood.

Året innan pandemin bröt ut hade Broder Henrik Rapp från Falun varit på en landsomfattande turné med bland annat Moneybrother, Ebbot och Thomas Stenström. Och förra året spelade han in en skiva. Men skivsläppet har fått vänta.

– Jag ser så fram emot att få stå på scenen igen. Jag tycker det är jättesvårt att stå framför en kamera och livestreama. Jag kommer att spela två låtar från nya plattan, men mest av allt njuta av stunden. Detta är ju den vackraste scenen i landet och jag känner mig så taggad, säger Broder Henrik Rapp.

Broder Henrik Rapp har nya medlemmar i sitt band som kommer att premiärspela tillsammans inför livepubliken i Dalhalla.

– Bandet bor i Stockholm så det blir spännande för dem att komma hit till Dalarna. Det är hedrande att ha blivit utvald. Detta är ju en scen som är lite av en målbild för många artister att få uppträda på säger, Broder Henrik Rapp.

Vilken konsert minns ni bäst från Dalhalla?

Stiko Per Larsson: ”Jag blev överraskad när jag såg John Fogerty här. Han var så jäkla vital och sjöng som en gud.”

Broder Henrik Rapp: ”Det var inte så längesedan som jag såg First Aid Kit. När de stängde av sina mikrofoner och körde a cappella var det magiskt.”

Vilma Flood: ”Det måste varit när jag själv stod på scen som förband åt Jill Johnson 2018”