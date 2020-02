Positionen har förföljt honom hela karriären – nu ska Sellin hitta hem som vänsterback: "Gynnar det laget så gör jag det"

När Benjamin Hjertstrand, som förra säsongen startade som vänsterback i samtliga seriematcher, lämnade för allsvenskan så uppstod ett uppenbart hål att fylla i Bragetruppen.

Att värva in ett nytt namn utifrån var givetvis ett alternativ, men i slutändan hittade Brage till sist sin ersättare i den befintliga truppen.

När Brage, på lördagseftermiddagen, mötte Sandviken i säsongens första träningsmatch så var det lagkaptenen, Robbin Sellin, som fyllde luckan.

Ett uppdrag som dock får betraktas som nygammalt för Norrteljesonen.

När han första gången värvades till IK Brage, 2009, fanns det planer på att använda honom som just vänsterback. Så blev det dock inte i slutändan.

– Egentligen hade jag spelat vänsterytter i ett 4-3-3 då i Djurgården, men Brage tittade på om jag skulle vara vänsterback. Och det har alltid funnits där, att tränare sett att man kanske är vänsterback. I juniorerna blev det aldrig så, då gjorde jag det så pass bra i Djurgården, så då fick jag vara kvar där uppe.

Efter att ha cementerat sin yttermittfältsposition värvades Sellin 2012 till GIF Sundsvall efter några framgångsrika säsonger i grönvitt. Och återigen var det hans ytterbackskvaliteter som lockade intresse till sig.

– Det är mycket på grund av att de gillar min vänsterfot, att jag kan komma runt och slå mycket inlägg och tidiga inlägg, säger Sellin och fortsätter:

– Hela den hösten när jag värvades till Sundsvall spelade jag vänsterback i allsvenskan. Sen blev det nya tränare och så där... men jag har det ju i ryggsäcken. Det gäller bara att få in ryggmärgstänket, var jag ska vara, och inte förivra sig så mycket.

Hade tanken slagit dig att du kunde bli Brages vänsterback i år?

– Njae. Både och kanske. Vi har väl haft den dialogen lite titt som tätt och så har det väl hänt att man har gått ned som vänsterback när vi ska säkra i slutet på matcher. Och sista kvarten mot Mjällby borta spelade jag ju högerback. Så man har hattat runt lite. Men jag har inga problem med det, utan tar till mig rollen. Och jag vet vad Klebér vill ha ut av den positionen.

De senaste säsongerna har 29-åringen blandat och gett från sin högerkant. Arbetsinsatsen har näst intill alltid varit oklanderlig, men poängmässigt (4+3 ifjol) har han haft lite svårt för att leva upp till, inte minst de egna, förväntningarna.

Fotproblemen som gäckat under ett par års tid har varit ett störningsmoment, men är nu åtgärdade på allvar. Något som möjligen hade inneburit en god möjlighet att bättra på poängsnittet från sin gamla position, men att han nu får en lite mer defensivt inriktad roll är inget Sellin grämer sig över.

– Poängen blir väl mer assists då kanske. Men nej, gynnar det laget så gör jag det. Och jag känner ju att min profil kanske passar bra där. Sen gillar jag ju att gå till höger också, men det är väl bra att kunna vara lite flexibel, säger Sellin och utvecklar:

– Så det känns roligt. Det känns väl som att det kan passa mig i det systemet som vi har. Få ligga där och komma runt och slå inlägg med vänstern. Det känns absolut som en utmaning som jag kan behärska. Sen får man väl ge det några matcher för att komma in i det defensivt. Offensivt blir det nog inte så stor skillnad. Jag har ju orken att springa upp och ned en hel match.

Och foten också numera?

– Ja, nu fick jag ett jättebra test också och den höll jättebra. Det är så jävla skönt att slippa tejpa nu när jag har gjort det i ett och ett halvt år.

Men det är defensiven du får jobba med?

– Ja, där behöver man ju matcher och lite videofeedback kanske. Egentligen göra nåt misstag, för att känna och försöka vrida på det efter det. Och sen försöka använda mina ytterkvaliteter. Man vet ju vad som är jobbigt att möta hos en vänster- eller högerback. Vad man inte vill ha emot sig. Jag får försöka vända på tänket lite, på nåt sätt.

Särskilt mycket defensivt arbete fick inte Robbin Sellin ägna sig åt i matchen mot Sandvikens IF. Brage dominerade under de första fyrtiofem minuterna, som Sellin spelade, och hade med sig 4–0 i bagaget in i halvtid. Något som också blev slutresultatet.

Sellin själv var högst inblandad i två av målen, då han slog hörnorna som resulterade till både 1–0 och 3–0. Och långa stunder såg Bragekaptenen mest ut som en yttermittfältare, då han forsade fram på sin vänsterkant.

– Innan hade man kanske ett eget tänk om att fokusera på defensiven och få in det. Men nu blev vi ju bollförande nästan hela första, när jag spelade, så då fick jag flytta upp.

– Men det var skönt. Nu är vi igång med matchandet också. Jag tycker att vi har fått in jättebra killar där framme också, som visade fina kombinationer idag. Det känns som att vi har något att bygga vidare på. Och en lite annan dimension i spelet nu än vad vi hade tidigare. Lite andra spelartyper också. Så det kan bli kul.