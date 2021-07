Prästen Cecilia från Avesta gjorde slut med Gud: "Jag var så arg"

Cecilia Dresch är klädd i prästskrud, en svart kaftan med elvan runt halsen. Elvan är själva prästkragen, som faktiskt ser ut som siffran elva.

Det är för tidningens skull, det här är en högtidsdräkt och inget som hon bär annars till vardags.

Vi träffar henne i sommargrönskan utanför Forsbacka kyrka.

Cecilia är nytillträdd som präst i Valbo-Hedesunda pastorat sedan den 1 april i år med placering är i Forsbacka. Tillsammans med sin fru och deras dotter på tre och ett halvt år har familjen flyttat till Gävle från Avesta.

Cecilia visste tidigt att det var präst hon ville bli. Resan dit började redan i 13-årsåldern när det blev prat om konfirmation.

Men helt spikrak har vägen inte varit, det har också funnits händelser som fått henne att vackla i sin tro.

I tidiga tonåren hemma i Avesta var Cecilia en skeptiker.

– Gud kan inte finnas när det finns så mycket ondska i världen, resonerade jag då, berättar Cecilia.

Jag var 16 år när min lillasyster som bara var tre och ett halvt år dog

Men trots att hon egentligen inte kommer från en kristen familj tyckte hennes mamma att hon ändå skulle lyssna på första konfirmationsföreläsningen och sedan bestämma sig för om hon ville konfirmera sig.

En församlingspedagog som inledde med att berätta allt om varför man inte ska tro på Gud fångade hennes intresse. Han bad ungdomarna att ge honom ett år att visa varför han trodde på "en Nisse som blev uppspikad på ett kors för tvåtusen år sedan".

Det fick han. Under konfirmationen hittade hon inte bara sin tro – det gick även upp för henne vilket yrke hon skulle välja.

Men bara några år senare inträffade en familjetragedi som fick henne att glömma de planerna ett bra tag. Hennes lillasyster dog av ett virus som satt sig på hennes hjärta så att det slutade att slå.

– Jag var 16 år när min lillasyster som bara var tre och ett halvt år dog. Efter det gjorde jag slut med Gud, jag var så arg.

Ska man ändra på något så måste man engagera sig

Några år senare, när hon jobbade som au pair i Frankrike kom hon åter till insikt om att det var präst hon skulle bli. Men det var inte helt solklart om det skulle bli i Svenska Kyrkan eller Missionsförbundet.

– Jag var ganska arg på Svenska Kyrkan för jag tyckte att de hade glömt mig när min syster dog. Det fanns till exempel ingen sorggrupp för någon som var i min sits. Men jag tänkte att ska man ändra på något så måste man engagera sig och göra det inifrån.

Efter flera års studier prästvigdes Cecilia för Västerås stift 2015.

Vad händer i dig när du sätter på dig uniformen?

– Ingenting och massor. När man prästvigs lovar man att man ska leva som man lär, lite förenklat förklarat. Jag är samma person i stor sett. Men det blir lite som en rustning.

Hon berättar att när det är en svår begravning för en ung person och hon sätter på sig kaftanen och den vita röcklinen med en stola runt nacken, så är det som att något hjälper till.

– Det som att det är någon annan som bär, en tradition och en tro. Det är det jag kallar Gud.

Det ger kraften, att då professionellt våga stå i det svåra menar hon.

– Sedan när alla gått därifrån kan man gråta, jag gråter då. Man är ju människa. Man delar ju sorgen och smärtan.

Inne i Forsbacka kyrka är det är tyst. Cecilia tänder flera ljus uppe vid altaret.

Många är ensamma i dag eller känner sig ensamma.

– Det jag vill förmedla är att man är älskad och värdefull. Livsuppdraget vi alla har – att sprida kärlek.

Precis som hennes gamla församlingspedagog brinner Cecilia för arbetet med ungdomar. Det är det bästa med jobbet menar hon.

–De är fantastiska, vi har en klok generation på väg. Att få jobba med ungdomar och se dem växa och utmana vuxenvärlden. De kommer med sina frågor och ofta svartvita svar.

Hon tycker också att hon lärt sig mycket av ungdomarna hon möter.

– Jag lär mig att aldrig sluta vara nyfiken. Jag lär mig vad som är inne just nu, säger hon och skrattar till.

– Jag lär mig om Gud. Jag lär mig om mig själv, fortsätter hon.

Vad gör då nya prästen i Forsbacka på fritiden? Cecilia tycker om att träna på gym, spela discgolf och spela brädspel

– Nu spelar jag The lord of the rings – Journeys in the middle earth, med spelpjäser och allt.