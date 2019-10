Premiärshowen – nio mål av LIF-profilerna i storsatsande Falu IF: "Får i gång ett speciellt spel"

Efter två säsonger utan damlag i seriespel satsar nu Falu IF rejält i den västra Hockeytvåan.

Forna Leksandsforwarden Klara Myrén är spelande assisterande tränare till huvudcoachen Johnny Gers. Men även Lina Wester, Wilma Ekström, Petra Eriksson och tidigare målvakten Julia Åberg (som är utespelare i Falu IF) har Leksands IF-bakgrund.

Jag var faktiskt jättenervös inför matchen för jag visste att det skulle komma en del folk och att jag bara har spelat två Legends-matcher med Damkronorna sen 2015.

I seriepremiären visade landslagsmeriterade Lina Wester, 26, klassen direkt med sina sex mål och en assist i 9–0-krossen borta mot Iron/Wings/Almtuna förra helgen.

Under söndagen var det så dags för Klara Myrén att dra på sig skridskorna för sin första tävlingsmatch sedan våren 2015, då hon tog sitt första farväl till ishockeyn som collegespelare i Vermont. I en svängig historia mot gästande Hedesunda var faktiskt Falun i underläge (4–6) halvvägs in i matchen, men via en 6–1-urladdning i tredje perioden skrevs segersiffrorna till hela 13–8.

Och forwardsstjärnorna Klara Myrén och Lina Wester gjorde ingen besviken i sin första match tillsammans på åtta år. Gustafstjejen Myrén, 28, gjorde sex mål och tre målgivande passningar medan Wester (från Boda utanför Rättvik) svarade för tre mål och fem assist.

– Jätteviktigt att vi vann till slut. Jag var faktiskt jättenervös inför matchen för jag visste att det skulle komma en del folk (147 åskådare, reds. anm.) och att jag bara har spelat två Legends-matcher med Damkronorna sen 2015. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, säger Klara Myrén.

– Det tar ju en stund att anpassa sig till hur man kan spela mot såna här lag. Nivån är lite annorlunda än man är van vid. Men i tredje perioden kom vi in i det på riktigt, och det var skönt att vi kunde vinna klart till slut, säger Lina Wester som gjort comeback efter division 1-säsongen med Färjestad 2016/17.

– Och det är skitkul att spela med Klara. Vi får i gång ett speciellt spel tillsammans, för det är inte så många andra som har spelat på hög nivå. Men de andra tjejerna i laget kommer också att ta för sig mer ute på isen med tiden. Det kan bli en toppensäsong det här.

Det finns jättemånga tjejer som spelar flick- och ungdomshockey i Falu IF, så självklart ska det finnas ett A-lag för dem att sikta mot.

Falu IF står liksom Örebro på maximala sex poäng efter två omgångar. I serien ingår även Mora, Linköping, Hedesunda och samarbetslagen Kil/Charlottenberg/Färjestad samt Iron/Wings/Almtuna. Målsättning är given: Falun ska vinna division 2.

– Ja, säger Myrén och Wester i kör.

– Vi siktar absolut på det, även om vi inte riktigt vet nivån på resten av lagen än.

Division 1-spel lyder visionen. Därifrån får föreningen utvärdera hur högt damlaget ska sikta, menar Klara Myrén.

– Känslan är att det är en bra nivå för där vi är just nu. Vi vill kunna träna en till två gånger i veckan utan att behöva lägga ner hela vår tid på hockey. Här ska man kunna spela och ändå hinna med livet.

Att lyfta damhockeyn i Dalarna ser både Klara Myrén och Lina Wester som viktigare än eventuella seriesegrar.

– Det finns jättemånga tjejer som spelar flick- och ungdomshockey i Falu IF, så självklart ska det finnas ett A-lag för dem att sikta mot, säger Wester.

– Anledningen till att jag och Lina hoppade på det här projektet är att vi vill hjälpa damhockeyn att växa, och det är jätteroligt att FIF får uppmärksamhet för sin satsning på damerna, avslutar Klara Myrén.

Matchfakta/Damtvåan västra

Falu IF-Hedesunda IF 13–8 (4–5, 3–2, 6–1)

Målen, Falun: Klara Myrén (6), Lina Wester (3), Elsa Bransell (2), Cornelia Eriksson, Clara Hyttsten.

Skotten: 56–38.

Domare: Robin Klar.

Publik: 147.