Presidenten hänförd av bilen från Mora – Johan berättar: "Verkligen genuint intresserad"

Det är inte alla som kan säga att man mött, skakat hand och lyssnat på AC/DC tillsammans med en president i USA. Det kan dock Johan Eriksson numera göra.

I Mora är han känd som Volvo-Johan på Bilkompaniet men de som har hört honom snacka vet att han är en Värmlandspöjk. Han kommer nämligen från den lilla orten Bergsäng utanför Hagfors.

Men internationellt är han snarare känd under namnet Powered by Johan, vars fordon blivit uppmärksammade i alla möjliga sammanhang. Många följer honom på Instagram och Facebook och man hittar honom om man söker på poweredbyjohan.

Den är verkligen top of the line, och one of a kind, in i minsta detalj.

Nämner du ett pris är chansen stor att Johan har vunnit det. Hemma i garaget finns det så många pokaler att det skulle behövas en bilaga för att benämna alla utmärkelser.

Däribland har han en röd Dodge Charger RTR -68.

Bilen har under ett antal år byggts om från grunden. Tusentals timmar av arbete ligger bakom varje detalj. Johan Eriksson har tillsammans med sina kompisar och vänner verkligen skapat något unikt.

– Var du än ställer den så sticker den ut. Allting utstrålar en känsla av kvalité, som inredningen, motorrummet, stereon … allt. Den är verkligen top of the line, och one of a kind, in i minsta detalj, betonar Johan.

Denna bil var 2017-2018 ute på turné i USA. Höjdpunkten på resan skulle bli ett deltagande på bilmässan SEMA Show i Las Vegas.

Där blev bland annat Jay Leno, tv-personligheten med den stora hakan, begeistrad i den röda pärlan.

Därför bjöd Jay Leno in bilen och gänget från Sverige till sitt gigantiska garage för att spela in ett reportage om bilen i programmet Jay Leno's Garage.

Att få vara med om en inspelning med Jay Leno var stort och det blev såväl tv-intervjuer som en filmad resa längs gatorna i Burbank, Los Angeles, där bilen verkligen väckte uppmärksamhet.

– När vi kom tillbaka till garaget hade vi ett helt lämmeltåg med oss av bilar och motorcyklister som skrek efter Jay, minns Johan, som fortsätter:

– Efter inspelningen var det skönt att bara få slappna av i garaget. Då såg jag en ljushårig gubbe i vit skjorta som tittade ned i bilens motorrum. Runtomkring sig hade han ett gäng säkerhetsvakter och jag förstod inte vad det var frågan om från början.

Han frågade vad jag jobbade med och jag svarade bilförsäljare. Då frågade jag vad han jobbade med och han skrattade och svarade att han jobbade inom politik.

Men det fanns ingen anledning att vara blyg så Johan gick fram och frågade mannen om han gillade bilen. Karln, som skulle visa sig vara Joe Biden, var lika hänförd som vetgirig.

– Han var verkligen genuint intresserad. Han berättade att han själv hade en Corvette -67 och muskelbilar var ett intresse han delat med sin son, som tyvärr gått bort. Han var förvånansvärt kunnig, hade koll och ville gärna sitta i bilen, berättar Johan.

Joe hoppade in i bilen och då frågade Johan vad han gillade för musik och den kommande presidenten svarade rock'n'roll.

Då klämde Johan på AC/DC och det hela var ett gemytligt ögonblick.

– Han frågade vad jag jobbade med och jag svarade bilförsäljare. Då frågade jag vad han arbetade med och han skrattade och svarade att han jobbade inom politik. Jag tänkte inte så mycket mer på det då. Jag tror att han tyckte att det var skönt att jag inte visste vem han var, säger Johan.

Han berättade också att han bara vid speciella tillfällen fick köra sin bil, vilket varslade om att detta var någon form av viktig person.

– Men det var först när Jay Leno förklarade att det där var vice presidenten som jag förstod vem det var, skrattar Johan.

Och två år efter detta möte aviserade Joe Biden att han skulle ställa upp i presidentvalet. I dag lägger han handen på en bibel och svärs in som den 46:e presidenten i USA.

Därmed har en av världens mäktigaste män suttit i en kraftfull bil skapad av en bonnpöjk från Värmland.