Prisbelönt roman om slumkvarter får tummen ned av DD:s kritiker

David Chariandy fick en rad priser och andra utmärkelser för romanen Bror. Elva stycken. Han måste ha sopat rent på den kanadensiska bokmarknaden 2017.

Chariandy skildrar i Bror ett ökänt slumområde i Toronto lika suveränt som Teju Cole kartlade New York i Öppen stad för ett par år sedan. Coles beskrivningar gled gång på gång över i vindlande essäistiska utläggningar. Chariandy blir kvar i sina beskrivningar, vidgar dem och de får drag av reportage och uppmjukad, folkloristisk rapport. Han kan mycket om det karibiska köket och den musik de unga spelade i 1990-talets början.

I Coles roman var det den vuxne mannens stad vi mötte, i Chariandys bok bestäms landskapet av att berättaren minns sin uppväxt. Men där finns samma grundstämning, detta att huvudpersonerna diskrimineras och behandlas som ett hot, ställda utanför den normala gemenskapen.

Bror handlar om två bröder, Frances och Michael. Deras mor är från Trinidad, hon sliter och släpar med städjobb dag och natt, har stora krav på sina pojkar och väntar sig mycket av dem.

Redan när vi kommer in i romanen är den äldre brodern, Frances, död. Det dröjer innan vi får veta vad som egentligen hänt honom. Trots att tio år har gått kan modern varken ta sig ur sin sorg eller leva med den. En natt försöker hon till exempel få tag i hans telefonnummer, hon får för sig att han befinner sig i ett annat land.

Grannarna ser sådana reaktioner som tecken på galenskap och en del undviker dem. Andra är vänliga och några ger dem anonyma gåvor. Och efter hand får vi möta en del av människorna i slumområdet Parken. Skjutningar förekommer och bröderna råkar vid ett tillfälle hamna i ett krig där unga män försöker ta livet av varandra.

Den döde brodern blir den axel texten roterar kring. Vi rör oss i språng eller kliv där minnen, associationer och episoder från olika tider lyfts ihop med deras vardag. Michael är helt inriktad på att hjälpa sin mor och har nästan lagt sitt eget liv åt sidan.

Så bjuder Michael in Aisha, en gammal ungdomskärlek, uppväxt i området men nu en internationellt framgångsrik datakonsult. Hon vill lirka in de sörjandes liv i andra banor, bjuder in gamla vänner, vill tala om det förflutna och försöka lossa på deras bojor.

Jag är alltså inte riktigt så förtjust i boken som jag hade räknat med. Jag sköljdes väl med av den där störtfloden av priser som omnämndes i förlagsreklamen.

Chariandy hamnar ständigt i beskrivningar, de innehåller många vackert inprickade detaljer. Men de där katalogerna skymmer också personerna. Jag är i vanliga fall förtjust i väl hopfogade beskrivningar men här borde de balanserats bättre mot annat gods. Chariandy sladdar hela tiden in i ny beskrivningar och det späder ut berättelsen.

Det finns inte heller mycket till dialog i romanen. Det ligger väl i sakens natur att modern och Michael inte kan prata med varandra - eller andra - om det som hänt. Men det blir till slut ett litterärt problem. De lyckas egentligen aldrig riktigt "begripliggöra det förflutna". Man märker också efter hand att Michael är lika fastlåst i den där tragedin som modern.

De lever i ett polissamhälle där all misstänksamhet riktas mot de unga, de som inte är vita. När Frances och hans vän Jelly deltar i en musiktävling, tror de att de vunnit men får i stället stryk av vakterna. Frances tål inte orättvisor eller att de han älskar hotas och en sådan hållning är förstås livsfarlig i Parken med dess gängbråk och massiva polisvåld.

Dan Sjögren

Recensionsfakta:

Bror (Brother) av David Chariandy

Översättning: Peter Kihlgård

Utgiven av Albert Bonniers