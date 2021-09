Publiken tillbaka – då vann Leksand: ”Det här är himmelriket”

Läktarna fullständigt kokade när Leksand gästade Djurgården på bortaplan under torsdagskvällen – att de 7813 åskådarna på plats på Hovet saknat livehockey fanns det ingen tvekan om.

Matchen då?

Calle Själin levererade en drömstart för Leksand genom 0–1 redan efter knappa tre minuter spelade. LIF tog inledningsvis greppet om matchen och hade övertaget den första halvan av den inledande perioden.

DIF jobbade sig in i matchen och de sista tio växlades tempot upp från hemmalaget som stod för flera farliga chanser. Lyckligtvis visade Kaskisou fin form och stod för flera viktiga räddningar – en avgörande faktor till att DIF inte lyckades kvittera.

En period med en del tjafs utmynnade i dubbelutvisning på Matt Caito och DIF:s Marcus Sörensen – något som fick igång publiken rejält.

En underhållande och relativt jämn period slutade 0–1 med 16–13 i skott.

– Jag tycker att det är lite delat. Vi kommer ut väldigt bra, det är väl första tio där vi får fast mycket puckar och skapar mycket. Sen tycker jag att de tar över i slutet, jag tycker vi är slarviga i egen zon och kastar lite väl mycket puckar och ”Kas” står ju på huvudet där några gånger så. Men första tio är bra sen tar de över efter tio, säger målskytten Calle Själin till C More efter första perioden.

Drömstarten i första perioden vändes till en mardrömsstart i andra när DIF:s Marcus Högström fick till ett backskott som gick via två spelare och in bakom Kaskisou – efter bara 38 sekunder.

Efter knappt fem minuter spelade laddade Jonas Ahnelöv för en tackling men efter en parering av DIF-spelaren fick Ahnelöv ett felskär och åkte istället rakt in i sargen. Ahnelöv lämnade isen och gick senare in i omklädningsrummet – vilket innebar att Leksand gick ner på fem backar, plus junioren David Rosander.

Trots motgångarna i de inledande minuterna lyckades Leksand sätta press på DIF och gjorde en fin andra period. Bortalaget stod för flera farliga chanser men inget som landade i mål – något som även visades i skottstatistiken, 4–16.

– Vi lär fortsätta på det här och kanske lyfta upp den i nättaket snart. Det är upp med den, det är inte mer än så. Det är bra att man kommer till läge men…, säger Emil Heineman till C More efter andra perioden.

Efter bombardemanget mot Mantas Armalis i andra perioden klev Leksand ut med ny energi i tredje. Då fick dalalaget ännu en drömstart när Max Veronneau kunde lägga pucken i öppet mål, till 1–2 på tavlan.

– Jag hoppas att vi kan orka och våga spela så här, det är lite mer nerver när det är så här så man kramar klubban lite hårdare än man ska men samtidigt är det här fan himmelriket, mycket bättre än helvetet detta, sa Björn Hellkvist, LIF-tränare, inför tredje perioden i C More.

Hemmalaget, med publiken i ryggen, jagade kvittering.

Men istället drog Djurgården på sig en utvisning – och då pricksköt Max Veronneau in Leksands tredje mål med drygt fyra minuter kvar.

Leksand vann publikfesten. Härnäst väntar Färjestad borta på lördag.

Matchfakta: SHL

Djurgårdens IF – Leksands IF 1–3 (0–1, 1–0, 0–2).

Första perioden: 0–1 (2.53) Calle Själin (Mikael Ruohomaa, Martin Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (0.38) Marcus Högström (Marcus Sörensen, Sebastian Strandberg).

Tredje perioden: 1–2 (2.22) Max Veronneau (Patrik Zackrisson, Nils Åman), 1–3 (15.41) Max Veronneau (Patrik Zackrisson, Mikael Ruohomaa), spel fem mot fyra.

Skott: 28–37 (16–13, 4–16, 8–8).

Utvisningar, DIF: 3x2. LIF: 2x2.

Domare: Sören Persson, Mikael Andersson.

Publik: 7813.

Leksands IF på Hovet: Kasimir Kaskisuo (Axel Brage) – Calle Själin, Matt Caito, Oskar Lang, Mikael Ruohomaa, Justin Kloos – Alexander Lundqvist, Jonas Ahnelöv, Max Veronneau, Patrik Zackrisson, Nils Åman – Lian Bichsel, Patrik Norén, Carter Camper, Isak Rosén, Carter Ashton – Martin Karlsson, Jon Knuts, Emil Heineman – David Rosander, Fredrik Forsberg.