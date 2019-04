Räddningstjänsten i hela Dalarna avråder från all form av eldning – majbrasorna hotade

Snart ser många fram emot att välkomna våren vid valborgsbrasorna. Men som nu kan stoppas. Under torsdagen kom förslaget från samtliga räddningschefer i Dalarna att avråda från all form av eldning.

– Majbrasorna ligger väldigt risigt till i så fall, säger Anders Sörman, kommunikationsansvarig på Räddningstjänsten Dala Mitt.

Det är just nu väldigt torrt i marken och inget tyder på att nästa veckas väderlek kommer resultera i någon nederbörd för Dalarnas del. Även fast temperaturen kommer att sjunka något.

Under torsdagen meddelade samtliga räddningschefer i Dalarna att de avråder från all form av eldning.

Innebär beskedet att det inte blir några majbrasor i år?

– Det finns än så länge inget eldningsförbud men situationen kan ändras från dag till dag. En avrådan innebär inte att det råder eldningsförbud, men den som eldar måste genomföra eldningen på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Om elden sprider sig kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet, men vi ser det som att majbrasorna ligger väldigt risigt till, säger Anders Sörman och fortsätter.

– Vi har avrått personer från att elda ris och gräs på sina egna tomter sedan en månad tillbaka. Brandrisken är väldigt hög just nu. Om majbrasor tänds under stark vind riskerar det att utvecklas till en stor markbrand på väldigt kort tid, då marken är otroligt torr, fortsätter Anders.

Det är Länsstyrelsen som i slutändan fattar beslut om eldningsförbud ska råda i länet. Den 27 april startar Länsstyrelsen sin brandriskprognos och för Dalarnas del är risken för gräsbränder stor.

– Det skulle vara oerhört förvånande om de inte sätter en femma på brandrisk-skalan fortsätter Anders.

Länsstyrelsen kan meddela när som helst om de inför eldningsförbud.

Räddningstjänsten Dala Mitt har fått in ett 40-tal anmälningar till majbrasor i de kommuner som de verkar för, Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Ludvika. Samtidigt under torsdagen fick de mejl från flera privatpersoner som sagt att de ställer in sina majbrasor, med anledning av det rådande läget med den torra marken och stor risk för gräsbränder.

– Flera har dragit den slutsatsen idag att de väljer att ställa in, avslutar Anders Sörman.

Det återstår att se hur det blir på valborgsmässoafton nästa tisdag. Dalfolket kanske får fira valborg utan majbrasor i år. Klart är det iallafall att Räddningstjänsten avråder från all form av eldning med tanke på det rådande läget.