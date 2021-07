SOS Alarm fick under lunchtid in ett larm om en fordonsbrand. Enligt de initiala uppgifterna brann det under en bil i Falun.

Koordinaterna som anges i kartan är ungefärliga

Kort efter att larmet inkommit meddelade SOS att det hade brunnit i ett motorutrymme på en personbil. Räddningstjänsten släckte branden och ägaren till bilen ansvarade själv för bärgningsarbetet.