Rättegången om balkongraset måste tas om – efter tingsrättens miss

Vid rättegången i fjol dömdes hyresvärden i Ludvika för grovt vållande till kroppsskada efter att golvet på en av balkongerna i hans hyreshus hade gett vika. Olyckan skedde i september 2017 och en då 14-årig pojke föll sex meter ner mot marken och skadades allvarligt.

Hyresvärden överklagade domen till hovrätten men istället för att pröva fallet har hovrätten nu beslutat att tingsrätten måste göra om sin förhandling, rapporterar Hem och hyra.

Anledningen är framför allt att flera vittnen hördes via telefon, på grund av pandemin. Normalt sett ska alla som hörs under en rättegång vara fysiskt närvarande i rättssalen. Det finns undantag. Enligt hovrätten skulle smittspridningen kunna vara ett sådant skäl. Vittnena borde i så fall ha deltagit via videosamtal, eftersom det skulle underlätta möjligheten för rätten att bedöma deras trovärdighet.

När den nya rättegången ska hållas är inte bestämt.