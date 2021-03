Råttorna tar för sig i Borlänge: "De sprang över parketten"

Arbetet kring de tiotalet ansatta adresserna på Jakobsgårdarna fortsätter.

– Hyresgäster har haft råttor springandes över parkettgolvet, berättar områdeschefen Svante Ask för Tunabyggen.

Under hela vintern har hyresgäster i stadsdelen Jakobsgårdarna i Borlänge haft problem med råttor.

– De har tagit sig in i husen via väggpanelen. Det är inte sött och gulligt. Det är en olägenhet, säger Svante Ask.

Ask med personal fortsätter analysera det uppkomna läget.

– Genom minsta skavank, otäthet eller bristfälligt arbete på en fasad kan en skogsmus eller i värsta fall en råtta ta sig in och ut.

I början av nästa vecka ska arbetet med att täta kulvertsystemet vara klart.

– Råttor trivs väldigt bra i våra avlopp. Där finns vatten, mat och värme. Så att jobba med fastighetens kulvert där rör och ledningar ligger är en åtgärd av betydelse i sammanhanget. Det är nämligen via kulvertsystemet råttorna lättast tar sig fram från lägenhet till lägenhet.

Fler än tiotalet lägenheter på Jakobsgårdarna har haft påhälsning av råttor under vintern, i väggarna men också inne i lägenheten.

– På måndag ska vi vara klara med att ha täppt till och sektionerat kulvertsystemet. Därefter ska vi syna flera av områdets fasader. Kalla det för byggnadstekniska åtgärder. Otäta partier ska täppas till. Parallellt med det arbetet pågår Anticimex saneringsarbete, berättar Svante Ask.

En hyresgäst på Jakobsgårdarna, som önskar vara anonym, berättar att hon tror att problemet inte bara kommer underifrån, från kloaksystemet.

– Som det ser ut kring våra soprum är det inte konstigt att råttor letar sig upp ovan jord.

Efter en rundvandring på området hittar vi flera soppåsar som placerats utanför soprummets dörr och pizzakartonger ligger slängda i en carport.

– Här finns ett samband med den ökade råttproblematiken. Hur vi beter oss kring våra bostäder. Att arrangera klängväxter på fasaden eller låta saker ligga mot grunden kan vara att be om problem. Hur hanterar du ditt avfall. Det är mat för råttor. Ett tips: Skicka inte ut ungarna med avfallspåsen. Ta det säkra före det osäkra, ta det ansvaret själv, som vuxen, säger Svante Ask.

Anders Brandin är gruppchef på Anticimex.

– Varje vinter är vi beredda att hantera problem med möss i hus. På senare tid och synnerhet i år är det råttor människor larmat om på ett sätt vi inte sett tidigare, säger han.

I dag sanerar Anticimex för fullt. Råttrenden ökar i Borlänge.

– Vi använder digitala fällor men också de mer klassiska slagfällorna och bekämpningsmedel, säger Brandin.

Är människan sätt att vara och leva en del i den här problematiken?

– Naturligtvis är det så. Bland annat kring utmaningen hur vi hanterar våra sopor, säger Anders Brandin.

Jämför med tidigare år har anmälningarna om problem med möss ökat med över 40 procent.