Rättvik fortsatt obesegrat – biter sig fast i den allsvenska toppen: "Känns otroligt starka i truppen"

När Rasmus Plan i den 75 minuten, med sitt andra mål för dagen, satte dit 6–5 till Rättvik så kändes det som ett mål som mycket väl kunde ha betytt två poäng till hemmalaget.

– Det var ju känslan, för det känns som att vi hade tagit tillbaka matchen då. Men så blev det ett snabbt mål direkt efter och det var ju surt.

Rasmus Plan suckar. Matchen mot Kalix slutade till sist just 6–6, efter en tillställning som inte kan beskrivas på annat sätt än märklig.

Sett till hur det såg ut spelmässigt i den första halvleken så borde Rättviks ledning varit betydligt större i halvtid än de 3–2 som nu var fallet.

Första halvtimmen kändes det som att det mer eller mindre var spel mot ett mål, men en storspelande Oskar Sundqvist i Kalixmålet stod för flera vassa ingripanden, samtidigt som Rättvik uppenbart inte hade kalibrerat siktet fullt ut.

När Rättvik tidigt i andra gick ifrån till 5–2, via två mål av Markus Lindholm, så kändes läget dock ganska tryggt.

Då vaknade Kalix. Och mindre än kvarten senare stod det 5–5 på tavlan.

– Det känns som en tappad poäng idag. När vi klev iväg till 5–2 så kändes det bra, men på något sätt vänder det i alla fall. Det kändes som att vi blev lite passiva, men det är svårt att ta ledningen med tre bollar också, på nåt sätt. Vi gick ned lite i tempo och de fick börja driva matchen, säger Rasmus Plan.

Blev ni lite stressade där?

– Ja, lite så var det väl. Och det har väl att göra med att vi blev lite passiva också. Vi fick inte tag på dem riktigt och då blev det lite stressat. Men jag tycker ändå att vi tog tillbaka matchen och hade en bra period det sista. Det känns som att vi borde ha kunnat ta två poäng.

25-åringen från Katrineholm är inne på sin fjärde säsong i Rättvikströjan och på de fyra första matcherna har han levererat tre mål och lika många assists.

– Jag tycker att det har känts helt okej. Det är ju en skön start, vi har ju inte förlorat en match än så länge, så det är en bra start både personligen och för laget.

Har ni utvecklats, jämfört med dina tidigare år?

– Absolut, vi har utvecklats mycket. Vi har fått in spelare från Edsbyn som är bra skolade och de kliver in och gör mycket bra grejer, som gör att vi blir ett hot över hela banan. Och sen har vi fått in en tränare i "Pinch" (Peter Törnberg) som jag tycker är riktigt bra.

Vad har han förändrat?

– Han är tydlig och det är mycket passion i det vi håller på med. Jag tycker att det är en höjning.

När Bandypuls pratar med Peter "Pinch" Törnberg själv efter krysset mot Kalix så är han ändå relativt nöjd, trots att det inte blev seger i slutändan.

– De är fruktansvärt effektiva, Kalix. De har bra lirare som inte behöver mer än en chans, så smäller det. Vi behöver många chanser, just nu. Men nånstans så är jag ändå nöjd med att vi inte förlorade. Och vi har lärt oss massor idag, säger Törnberg.

I och med lördagens uddamålsseger borta mot UNIK så plockade Rättvik in tre av fyra möjliga poäng under helgen. Och man är, som Rasmus Plan var inne på, fortsatt obesegrade i serien.

Just nu är man trea i tabellen och frågan är om IFK Rättvik har smugit lite under radarn, sett till kvalitet, när man gick in i den här säsongen.

– Jag vet inte vem som styr den där radarn. Vi tycker att vi har varit på g nu ett tag och vi vill vara med och kriga, säger Peter Törnberg.

Hur bra är ni?

– Jaaa... det är svårt att säga. Ge oss någon omgång till, så ska jag svara på frågan.

Ett topplag?

– Det kan vi vara, för serien är så jämn. Det är de här små marginalerna, för det är många bra lag som kommer att ta poäng till höger och vänster. Så här gäller det att vara med.

Matchfakta – Bandyallsvenskan herr

IFK Rättvik–Kalix Bandy 6–6 (3–2)

Målen: 0–1 (18, hörna) Johan Sundquist (Anton Khrapenkov), 1–1 (21) Rasmus Plan (Jesper Nywertz), 2–1 (22) Ted Hedell (Jesper Nywertz), 3–1 (27, hörna) Olle Öijer (Markus Lindholm), 3–2 (43) Johan Sundquist (Simon Viklund), 4–2 (50) Markus Lindholm, 5–2 (54) Markus Lindholm, 5–3 (55) Johan Sundquist (Anton Voronchikin), 5–4 (63) Johan Sundquist (Niklas Sundqvist), 5–5 (67) Johan Sundquist (Simon Viklund), 6–5 (76) Rasmus Plan, 6–6 (77) Anton Khrapenkov.

Hörnor: 17–7.

Utvisningar, Rättvik: 1x10 min. Kalix: 3x10 min.

Domare: Daniel Carlfjord.

Publik: 210.

UNIK–IFK Rättvik 2–3 (0–2)

Målen: 0–1 (7) Självmål, 0–2 (11) Rasmus Plan (Tim Stjernström), 1–2 (54, hörna) Oskar Rönnkvist (Andreas Wängelin), 2–2 (60) Tim Zenoud Johansson (Edvard Sigfridsson), 2–3 (66, hörna) Jesper Nywertz (Markus Lindholm).

Hörnor: 8–9.

Utvisningar, UNIK: 2x10 min. Rättvik: 1x10 min.

Domare: Ronny Andersson.

Publik: 143.