Rättvik-målvakten veckans spelare och här kan BS hamna sist – Bandysurrs spaningar: "Om alla lag skulle klocka..."

Spaningar

► Jag hade inte speciellt stora förväntningar på Åby/Tjureda i år som flera andra och tänkte mig en stabil mittenplacering i tabellen. Efter vinsten i Supercupen så slog tanken mig ändå att "undrar om dom inte kan göra en ny överprestation likt säsongen 18/19 ändå".

Den tanken har jag övergett rätt snabbt. Jag tycker helt enkelt Åby/Tjureda ser riktigt dåliga ut. Nu krävs det dubbla segrar i de båda smålandsderbyna denna vecka! Tickar inte vinsterna in kan dom gula tjurarna sätta sig i lugn och ro framför julbrasan och boka liftkort i Sälen i början på mars.

► De är tuffa där hemma i flyghangaren. Tillberga. Fyra raka vinster på hemmaplan och nu en spelledig vecka innan Kungälv som haft otroliga bekymmer under inledningen ska gästa. Tillberga kommer fira jul i ett bra tabelläge.

► Jag vill passa på att berömma Katrineholm för hur man sköter sina sociala medier. Alltid intervju både i text och videoformat inför och efter varje match.

Den intervju som kablades ut med tränaren Roger "Gubben" Carlsson efter Kalixmatchen var väldigt ärlig och bra. Katrineholm måste få till defensiven så är det bara. Innan varenda match vet man att man kommer släppa in minst (!) fem mål, oavsett om motståndet heter Krylbo eller Kalix, och det är såklart en tuff vetskap att kliva in till match med. Noterade att Henrik Karlsson ska göra comeback i målet och det är nog bra för Katrineholm, just målvaktsposten är en svag punkt i deras lagbygge.

► Nässjö har sett bättre ut för varje match som gått och senast fick man också första segern borta mot Boltic på Tingvalla. Att det blev en 2-6-förlust näst senast efter att Gripen gjort fyra mål sista tio minuterna var ett hårt utfall för smålänningarna. Nu har Nässjö ett helt koppel (sex stycken) med matcher innan nyår med väldigt fina chanser till poäng. Det är nog bara i matchen mot LAIK man får ses som underdogs. Vad sägs om 4-5 vinster och ett litet hopp ute i Nässjöstugorna?

► Kalix har haft en ganska tuff inledning på säsongen. En vinst hittills av fyra, men då ska även tilläggas att samtliga matcher har spelats på bortaplan. Bredden i truppen tycker jag är Kalix svaghet, och det är väl ganska naturligt ändå. Det är ca 1 000 mil till närmsta elitlag, och nej, försök inte ens att nämna de finska lagen i närheten i den meningen. Dessutom är det inte lätt att värva upp någon gubbe heller med tanke på avståndet. Således måste allt komma från kommunen och dess lag. Oavsett så håller toppen i truppen fortsatt hög nivå och nu är det dags för Viklund, Sundquist, Rintala och allt vad om heter att få komma hem till Kalix IP igen och där är dom svåra för alla lag.

► Falu BS fortsätter att se tröga ut. Jag har inte en aning om varför det ser ut som det gör, men klart är det i alla fall att något måste hända. Det säger jag faktiskt inte ur ett poängmässigt perspektiv, Falun har ändå fem poäng efter sex matcher och är fortfarande med i det hela, utan mer ur ett spelmässigt...? Jag satt och tänkte på hur skridskostarka lagen är, och frågan är om inte Falun skulle hamna i den absoluta botten där om alla lag skulle klocka en helplansåkning från samtliga spelare.

Framåtblicken

► Det blir ju ett speciellt spelschema denna säsong, och denna vecka kanske är den märkligaste på så vis. Tillberga är spelledigt och IFK Kungälv ska spela tre matcher. Men det lägger vi ju såklart noll energi över så länge bandyn spelas!

► Örebro ska ta emot Jönköping i kväll och frågan är om inte den riktigt stora kulramen ska fram då.

► IFK Kungälv har en trippelmacka alltså och det ska bli spännande och se om coach Uhlin och hans mannar kan skrapa ihop något. Det blir ju hemskt lurigt för lag likt Kungälv som inte kommer vara nära något elitseriekval och kan samtidigt inte åka ur. Det gäller helt enkelt att bygga för framtiden i dessa matcher, hur konstigt det än låter.

► Boltic har väl öppnat ungefär som förväntat och jag tycker faktiskt man gör det klart godkänt med tanke på förutsättningarna man hade närmsta veckorna innan seriestart. Kungälv hemma och Gripen borta väntar denna vecka och fyra poäng där så...

Veckans spelare

Det görs något ruggigt med mål i den här serien och de riktiga stora poäng-menyerna står som spön i backen varje omgång. Denna vecka vänder jag dock blickarna så långt ifrån menyerna man kan komma och väljer att ta ut en målvakt. Rättvik har öppnat starkt och vunnit fem av sex, Adam Björk har vaktat kassen i fem av matcherna. Kan ni gissa vilka? Senast mot Ljusdal levererade han en riktigt bra insats och har helt klart samlat ihop till denna utmärkelse.

Grattis Adam!

