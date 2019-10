Rättvik sa ja till multiarenan vid extrainsatt KF

Även om diskussionerna var lugnare än vid KF i augusti, så var inläggen många. Stiernhöökssalen i kommunhuset var fullsatt, och allmänna frågestunden framstod som hetare än KF-ledamötenas inlägg i debatten.

Förslaget som KF ikväll tog ställning till var huruvida kommunen under minst 20 år ska hyra in sig för 2,4 miljoner per år i den multiarenan. Byggherre är Rättvik Arena AB, som presenterat ett bygge på runt 90 miljoner kronor.

Till en början var samtliga partier positiva, men allt tog en ny vändning vid förra KF i augusti, då ärendet återremitterades, och vid KS i september. S och SD ansåg inte att de fått det underlag de efterfrågat - bland annat om hur kommunen ska finansiera hyran - och då sa nej till det föreslagna avtalet.

Oppositionens tvära nej gjorde att alliansen bad om ett extrainsatt fullmäktige, som alltså startade klockan 18 ikväll.

Efter "bara" två timmars sammanträde, strax efter 20 var fullmäktige klara att gå till beslut. Alliansen med C, M och KD vann alltså med sina 20 röster för att hyra in sig i multiarenan, medans S och SDs nej fick 15 röster. Hela S-gruppen reserverade sig mot beslutet.

Denna kortversion direkt från kommunfullmäktige uppdateras senare ikväll med fler debattinlägg från politikerna.