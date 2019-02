Ambulansen tillbaka till sommaren - men endast som dagambulans: "Det är ändå ett steg i rätt riktning"

Under tisdagen hölls ett möte mellan Rättviks kommun och representanter från Region Dalarna om detaljfrågorna kring ambulansfrågan.

– Vi gav ett vallöfte om att kämpa för ambulansen i Rättvik, säger kommunalrådet Annette Riesbeck. Nyligen fick vi positivt besked, och nu bjöd vi hit dem för att klargöra när, var och hur.

Med på mötet i Rättvik var KFs ordförande i Rättvik Jonny Jones (C), kommunalråd Annette Riesbeck (C), regionråd Ulf Berg (M), landstingsråd Sofia Jarl (C), regiondirektör Karin Stikå Mjöberg och Region Dalarnas ambulanschef Fredrik Forselius.

Och beskedet till Rättvikspolitikerna blev alltså att den ambulans som flyttas från Leksand till Rättvik till sommaren blir en dagambulans och stationeras i räddningstjänstens lokaler. Dagambulans betyder att den utgår från Rättvik mellan klockan 8 och 18, sju dagar i veckan. Nattetid får den ta sig från Leksand norrut.

– Jag tolkar "till sommaren" som att vi har en bil här i maj eller juni, säger Annette Riesbeck.

Redan före mötet i Rättvik klargjorde Ulf Berg att Region Dalarna inte har några planer på att bygga en ny ambulansstation i Rättvik.

– Det blir ingen ny station. Däremot en lokalt placerad ambulans. I samarbete med stationen i Leksand. Vad jag förstår är det också vad personalen vill, sade han i slutet av januari till tidningen.

Annette Riesbeck - det har varit en hel del negativa kommentarer på sociala medier. Vad säger du till de som är besvikna över att det inte blev en dygnsambulans?

– Vår målsättning är att få tillbaka dygnsambulansen. Men då måste våra fastigheter byggas om, bland annat för att personalen ska ha tillgång till omklädningsrum. I dagsläget hade vi att välja på en dagambulans eller ingen alls, eftersom vi inte har lokaler som uppfyller kraven för en dygnsambulans. Det här är ändå ett steg i rätt riktning.

– Nu ska Region Dalarna göra en ny ambulansutredning, som jag inte kände till. Vad den kommer fram till får vi se och utvärdera då. Men om vi ska ha en bil här dygnet runt så måste vi som kommun gå in med mer investeringar.