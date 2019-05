Dokumentärprojekt om Bingsjöstämman söker finansiering från allmänheten

Dokumentären "First wednesday in july" spelades in under första veckan i juli i Bingsjö förra året med modern teknik som "virtual reality" och 360-kamera av svensk-ryske regissören Axel Grigor.

– VR är mer förutsättningslöst och neutralt observerande än något annat medium. När man filmar på traditionellt vis, väljer man vad som ska inkluderas och exkluderas. Men med VR inkluderas allt, sa Axel Grigor till tidningen förra sommaren.

Dokumentären väntas ha Sverigepremiär på Bingsjöstämman i år och just nu pågår efterbearbetningsarbete. Personerna bakom projektet har ni dragit igång kickstarter-kampanj för att skynda på processen med att nå projektets finansiella och kreativa mål.

Här kan du stötta dokumentärprojektet.