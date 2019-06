Eniga politiker säger ja till arenasatsning i Rättvik: ”Behövs för kommunens idrottare”

Kommunen vill stötta bygget av en multiarena. Ett enigt utskott ställer sig bakom ett avtal där kommunen hyr in sig för 2,4 miljoner kronor per år.

– På många års sikt är det bra med en hall då vi ser ökad inflyttning och fler barn på förskolorna, säger kommunalråd Annette Riesbeck (C).