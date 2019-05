Stationshuset drabbat av frostsprängningar - och turistbyrån har flyttat till centrum

Rättviks Fastigheter, som äger stationshuset, har arbetat med fasaden sedan i februari. Problemen upptäcktes då det kom in vatten genom ett fönster på övervåningen.

– Vatten har trängt in bakom putsen, och frös till is och sprängde sönder delar av fasaden. Nu har vi knackat bort all puts som satt lös och låtit fukten torka ur. Sedan putsade vi om de delarna som var skadade, och nu åker byggnadsställningarna ner igen, berättar Pål Fröyen, fastighetsansvarig vid Rättviks Fastigheter.

Oavsett fasadskadorna hade turistbyrån bestämt sig för att flytta, och välkomnar nu besökarna till Vasagatan 6. Ovanpå nya lokalen ligger redan huvudkontoret för Visit Dalarna, och i andra änden av huset kontoret för Rättviks Fastigheter.

– På den här adressen ökar vi tillgängligheten och ligger klart bättre till för besökarna, säger Malin Ahlsén Gahns. Dels har vi närheten till butiker, fik och restauranger, dels finns här gott om parkeringsplatser.

Att arbeta i samma hus som den övriga organisationen blir också ett lyft.

– Nu har vi våra kollegor en trappa upp, och det är klart att det underlättar kommunikationen oss emellan, menar Malin.

I stationshuset finns nu Dalhallas kansli ensamt kvar på övervåningen.

– Men vi för diskussioner med en ny hyresgäst och om det går i lås och avtalet skrivs under så kan det bli inflyttning på nedre plan under försommaren, säger Ebbe Evbjer, vd på Rättviks fastigheter.