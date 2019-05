Upprop för en hundrastgård i Rättvik: "Vi kommer inte att ge oss"

Så sent som i december i fjol sade kommunstyrelsen nej till en hundrastgård i Rättvik. Skälen var ett ansträngt ekonomiskt läge och det faktum att det redan finns plats för hundar och dess ägare att röra sig på i Rättvik med omnejd.

Då var idén att placera en rastgård vid promenadstråket Helsingland eller uppe vid gymnasieskolan där det också finns en agilitybana.

– Jag tänker mig en plats någonstans vid strandpromenaden, kanske mellan campingen och Sjövillan. Det finns gott om plats längs med den sträckan, och man kan placera den lite i skymundan, menar Marit. Men funkar inte den platsen så är jag så klart öppen för andra förslag.

Hon har själv en engelsk Bulldogg, Daisy, som följer henne vart hon går och lyder vid minsta vink.

– Hundar behöver socialisera sig och det gör de genom att träffa andra hundar, springa lösa ibland och leka av sig. Då blir de trygga, glada hundar.

Men det finns ju mycket skog och mark att röra sig på - räcker inte det?

– Nej, jag anser att det finns behov av en hundrastgård utöver skog och mark. Många äldre har sin hund som enda sällskap, och alla kan inte ta sig ut på skogsstigarna. Om de fick tillgång till en hundrastgård skulle de få nya kontakter - både för hunden och sig själva.

Likaså ser hon en möjlighet till nya kontakter och upplevelser för personer med funktionsnedsättning.

– De skulle också kunna komma dit, vare sig de har hund eller inte. Jag tror vi skulle kunna skapa nya möten och nätverk i hela kommunen med det här!

Kommunen har sagt nej en gång, och nu är det ekonomiska läget än mer ansträngt.

– Nu är tanken att vi bygger och underhåller rastgården själva, säger Marit. Det enda kommunen behöver bistå med är en yta där vi kan bygga den.

Du startade nyligen uppropet på sociala medier, vad händer härnäst?

– Väldigt många är positiva. I dagsläget har jag fått in över hundra personer som är för idén på sociala medier, plus tre A4-ark fyllda med namnunderskrifter. När jag tycker jag har tillräckligt stöd så lämnar jag in ett medborgarförslag, säger hon bestämt. Vi kommer inte att ge oss den här gången!

Hur ska du bygga och underhålla hundrastgården utan kommunalt bidrag?

– Om vi får en plats att bygga på så hittar jag lätt en grupp som kan bygga. Det smäller man upp på en eftermiddag! Kanske kan vi också bli sponsrade med material mot att företaget får ha en banderoll på stängslet.