Rättviks viltjour ger vilda djur en andra chans: ”Om vi inte gör detta kommer dessa djur att dö”

Det är bråda dagar för Emma Billbäck och eldsjälarna på Rättviks viltjour. Förutom flyttfåglar i rörelse och djurungar i skogen har viltjouren fått en ny bur donerad från en viltrehabiliteringsanläggning som tvingats lägga ner på Ingarö.

– Ska du flygträna en berguv behöver du plats, menar Emma Billbäck som hoppas att den nya buren ska tillgodose det behovet.

Det är tack vare ideella krafter som det här funkar

Emma Billbäck har sedan 2011 varit ordförande i Rättviks viltjour som rehabiliterar skadat vilt. Ett jobb som görs helt ideellt.

– Vi får ingen ersättning alls utan går runt på gåvor från privatpersoner.

Förutom gåvor är föreningen beroende av ideella krafter, som idag när föreningen fick den nya fågelburen levererad.

– Lasse har hämtat buren helt ideellt. Man frågar någon som känner någon och sen är det någon som nappar. Det är tack vare ideella krafter som det här funkar.

Just denna gång nappade Lars Ohlsson från Orsa som passade på att hämta buren när han ändå var på jobb i huvudstaden.

Rättviks viltjour är en del av KFV, som står för Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. Lokalföreningen tar emot skadade vilda djur från hela Dalarna och delar av Gävleborg. Ett jobb som trots att det enbart är ideellt är tungt.

– Hade vi kunnat backa hade vi inte engagerat oss i den här omfattningen. Mycket blod, bajs och slit. Vi har 20 djur vi behöver titta på varje dag samtidigt som vi ska sköta våra åtta timmars jobb också.

Förutom att ge djuren en andra chans i det vilda handlar viltjourens arbete lika mycket om att förkorta djurens lidande.

– Det är lika viktigt med de djur vi kan hjälpa att återgå till naturen som djuren vi måste hjälpa att somna in när när inget annat återstår.

Något som driver Emma Billback att fortsätta med viltjouren är att hon faktisk kan göra en insats.

– Om vi inte gör detta kommer dessa djur att dö. Det kan vara allt ifrån örnar som fått i sig bly från jaktrester, katter som tagit fåglar och igelkottar som blivit skadade av robotgräsklippare. 95 procent av de djur vi hjälper har blivit skadade av mänsklig aktivitet.

Igelkottar som skadats av robotgräsklippare har tidigare varit en vanlig gäst på viltjouren i Rättvik och många igelkottar som får kontakt med en robotgräsklippare har inte samma tur som krabaten Emma håller i sin hand.

– Det har varit färre i år. Tack vare att det har gått ut en hel del information och att folk låter bli att köra sina klippare på nätterna. Verkar som folk har en större medvetenhet. Tidigare fick vi in många igelkottar som var helt söndertuggade. Då var det ofta avlivning som var enda alternativet.

Hur länge djuren som kommer in till Rättviks viltjour behöver stanna varierar stort. För fåglar som krockat med ett fönster kan det räcka med några dagar medan en igelkott som kommer in mager innan vintern kan behöva övervintra hos viltjouren. Något som gör att verksamheten både är tidskrävande och slukar resurser.

– Jag tycker staten borde ta ett ta ett större ansvar i driften av viltjourerna. Vi kan begära ersättning när det rör statens vilt men inte annars.

Till statens vilt hör bland annat större rovfåglar och vissa ugglor. Just nu finns en kattuggleunge i Emma Bilbäcks källare som är skygg och inte bör störas. En relativt ovanlig fågel men som inte är en av de ugglor som går under kategorin statens vilt. En annan fågel i storlek mindre får vi däremot besöka. Talgoxen kom in som unge och har nu hunnit växa till sig och är flygfärdig. Det innebär att det snart kan flytta in i utslussningsburen. En bur där fågeln kan välja att lämna genom rutnätet i stängslet samtidigt som rovfåglar inte tar sig in.

– Ute i naturen får talgoxarna hjälp av sina föräldrar att överleva första tiden men här har de inte den hjälpen. Därför kan den komma tillbaka och äta i början när vi släpper den fri.

Även om Emmas engagemang innebär mycket blod, svett och avföring finns det också uppsidor med att ta hand om djur.

– Det är fint att se hur människor engagerar sig. En gång kom en kvinna från Sundsvall med en måsunge. Hon hade ingen bil och satt på tåget med en skokartong. Hon grät och hon grät för hon tyckte så synd om ungen medan andra glatt går och knackar ihjäl dem för att man tycker att föräldrarna är jobbiga.

Emma Billbäck minns inte någon specifik historia med lyckligt slut men tycker att det är extra kul att släppa ut fåglar efter en tid i fångenskap.

– Fåglar kan bli så fantastisk glada. En fiskmås och en gräsand kom in som ungar och hade enbart fått se vatten i badbaljan. Det var fint att få släppa ut dem i deras riktiga miljö.

Även om solskenshistorier existerar får Emma Billbäck också höra en del tråkigt som när några studenter kidnappade en måsunge.

– Jag fick ett samtal från en tjej som berättade att det var några studenter som körde runt med en måsunge i en raggarbil. Jag sa till henne att man inte får göra så och att hon borde ta den ifrån dem.

Det slutade med att tjejen tog måsungen från studenterna och körde den till Rättviks viltjour. Historier i stil med denna är inte vanliga menar Emma Billbäck som medger att många människor är engagerade och hjälper djur som farit illa att det finns en del att önska av bland annat människor som har katt.

– När jag nämner det här med fåglar och katter blir folk ofta arga. Se till att inte katten är ute under försommaren när fåglarna har ungar. Åtminstone ta på den en plinga. Sedan borde jägare ta hand om blyavfall efter jakt. Folk ska sluta kasta glasflaskor i naturen och ta reda på fiskeutrustning. Sen finns det också människor som är fantastiskt duktiga som bryr sig men vissa borde skärpa sig, avslutar Emma Bilbäck.