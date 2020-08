Rättviksbröderna vill elektrifiera fordonsflottan – startar företag ihop: ”När vi åker till jobbet är vi arbetskamrater och när vi kommer hem är vi bröder”

Med totalt över 20 års erfarenhet av arbete i elbranschen kände bröderna Nilsson från Rättvik att det var dags att testa sina vingar i eget företag. För äldste brodern Robert Nilsson var det självklart att det var med bröderna han ville starta företaget.

– Det är min ide i grund och botten och jag har längst erfarenhet på laddsidan. Att jag ville ha med mina bröder var dels för att de var nära till hands men vi jobbar också väldigt bra ihop.

Bröderna har tidigare jobbat tillsammans inom andra företag som erbjuder liknande tjänster och många av laddstolparna som sitter uppe i Rättviks kommun har Robert Nilsson själv monterat upp i egenskap av elektriker. Under sin yrkeskarriär han genomfört allt ifrån installationer av laddstolpar till projektledningen av större arbeten.

Bröderna lanserade under torsdagsmorgonen företaget men har redan nu kunder som väntar att få ladda sina elbilar. Kenneth Nilsson, nummer två i barnaskaran, är optimistisk över framtidsutsikterna.

– Vi kommer från samma bransch men vi har jobbat med olika delar. Just nu tycker jag att det ser lovande ut. Vi kommer behöva nyanställa inom den närmsta tiden.

Vi har ett brinnande intresse för miljö och vill göra skillnad

När bröderna jobbat inom andra företag som jobbar med elektrifieringen av den svenska fordonsflottan har de sett att det finns ett skriande behov efter laddstolpar. Ett behov som bara kommer öka menar Kenneth Nilsson.

– Vi har ett brinnande intresse för miljö och vill göra skillnad. Bollen är redan i rullning men vi vill gärna underlätta så att polletten trillar ner hos gemena man. Känns verkligen som det hänt något nu. Vissa kanske struntar i klimatdelen vilket är synd. Men sen när de testar en elbil så ändrar många sig när de får känna på körkänslan.

Robert Nilsson håller med lillebror Kenneth att fördelarna med en elbil är många.

– Vi räknade på vad man kan tjäna i reducerade bränslekostnader per år med en elbil. Vi landade i att du kan reducera kostnaden med 77 procent för att driva fordonet. När sedan bilarna går 45 mil på en laddning, har dragkrok och fyrhjulsdrift så blir det intressant även fast du bor i Noppikoski.

Just nu sitter bröderna i Lerdalshöjdens lokaler som på grund av Co fått ställa in en rad olika konferenser som skulle ha genomförts i på hotellet. Yngste brodern Lennart Nilsson tycker det är skönt att han någonstans att gå till.

– Inga konferenser pågår just nu så det blev en win-win för både oss och Lerdalshöjden. Du vill gärna gå till jobbet istället för att sätta dig och försöka jobba hemma iförd enbart kallingarna. Det vimlar inte av lediga kontorslokaler i Rättvik så vi är tacksamma för den här lösningen, säger Lennart Nilsson.

Lennart Nilsson är utbildad finsnickare i grunden och enligt bröderna som tidigare jobbat med honom är styrkan att han kan slutföra det som äldre bröderna satt igång.

– När jag tänker på Lennart tänker jag noggrannhet, säger storebror Robert Nilsson tillika VD för Svensk fordonsladdning.

När vi åker till jobbet är vi arbetskamrater och när vi kommer hem är vi bröder

Anledningen till att bröderna valde att satsa tillsammans är att det tidigare fungerat bra att jobba ihop och enligt Kenneth Nilsson krävs det en del disciplin. Något som han menar att alla tre besitter.

– Vi har lärt oss skilja på privat och yrkesliv. När vi åker till jobbet är vi arbetskamrater och när vi kommer hem är vi bröder. Vi är stenhårda på det.

En annan fördel menar menar Kenneth är brödernas bakgrund.

– Vi är stöpta i samma bransch men vi har olika kompetenser och kompletterar varandra bra, säger Kenneth Nilsson som gick ekonomi på gymnasiet och som tidigare jobbat mycket med försäljning och ledarskap.

Just nu tar sig bröderna till jobbet på Lerdalshöjden med benens hjälp men hoppas framöver kunna nyttja laddstolparna som bröderna själv installerat på Lerdalshöjden.

– Nu är det cykel som gäller tills det blir rena elbilar. Elbilen är här för att stanna. Det kommer mer och mer och räckvidden blir bara längre och längre, säger lillebror Lennart Nilsson.

Redan nu har bröderna flera kunder och till hösten hoppas de att de får rejäl fart på verksamheten.

– Elektrifieringen av fordonsflottan är en het potatis och kommer fortsätta vara det när transportsektorn ska ställas om. Nu har de flesta bilmärken släppt en elbil, säger Kenneth Nilsson.

När allt fler i Dalarna väljer en elbil hoppas bröderna att deras laddstople i Falurödfärg kommer bli en storsäljare både i och utanför Dalarna.

– Vår marknad är framför allt Mellansverige men vi kommer finnas där projektet finns, säger Kenneth Nilsson.