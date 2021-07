Rebecca fick fart på försäljningen på Facebook - kunder från hela Sverige

Fyndtornets Loppis och Hantverk bakom Ica i Söderbärke har funnits i lokalen länge - men bara som hobbyverksamhet. När Rebecca Eriksson, 30 år, tog över rodret med sin mamma Maritta Laihajärvi för ett år sedan ville de satsa på att synas och höras lite mer. När vi kommer på besök är förutom mor och dotter - revisorn Im Larsson i lokalen. Och vid fikabordet sitter Rebeccas treårige son Anders.

– Vi bestämde oss för att driva loppisen som företag för att kunna annonsera och skylta mer. Jag såg att andra loppisar verkade lyckas med köp-och säljtrådar så jag testade. Jag gjorde en facebooksida åt oss och började lägga ut prylarna. Det har gjort att vi säljer mycket mer. Vi har dubblat försäljningen, säger Rebecca och får medhåll från mamma Maritta som bemannar loppmarknaden när den är öppen onsdag, fredag och lördag.

– Det är som natt och dag sedan Rebecca började med facebook-försäljningen, säger hon.

I lokalen samsas porslinskatter och vaser med klänningar, böcker och egengjorda smycken. Kunder som kommer in kan ta en bit hembakt sockerkaka och en kopp kaffe mot en frivillig peng. Försäljningen sker genom att privatpersoner hyr hyllor och så säljer Maritta dem över disk. Eller så köps de från alla möjliga delar av landet via facebooksidan. Varje hylla har ett eget inlägg på sidan och när en ny pryl ställs upp på en hylla får den också ett eget trådat inlägg på facebook. Blir en vara såld syns det under inlägget.

– Vi skickar varor mot postförskott - eller så kommer folk hit och hämtar. Senast häromdagen skickade jag en vara till Höör till exempel, säger Rebecca.

Hon berättar att det går i vågor vad som är poppis att sälja och köpa på loppmarknader. I våras till exempel, så var det Kalle Anka-pockets och gamla LP-skivor folk jagade efter.

– Men det är det inte alls längre. Och Rörstrand och Höganäs var ju jättepoppis tidigare. Det går nästan inte alls nu, konstaterar Rebecca.