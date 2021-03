Recension: En annorlunda generationsroman

Varje generation har sina speciella minnen, smakrika kännetecken som sätter spår hos varje individ. Med rätt avstånd i tiden kanske man skulle tillägga. När dalaförfattaren och illustratören Boel Werner riktar sökljuset mot 1970-talet är det sin egen barndom och tidiga ungdom hon hämtar inspiration ifrån. En berättelse från ett annat liv, numera förgånget, där platåskor, korta kjolar och utsvängda jeans är högsta mode.

Sladdbarnet Iris, som det mesta handlar om, växer upp i östra Småland. Hon växer upp med sina farföräldrar som bor på undantag i det rymliga huset. På gården finns det gott om djur – fadern försöker satsa på köttkor, här finns resterna av mindre sågverk och andra satsningar som aldrig håller måttet. De omgivande gårdarna befolkas av bönder som är mera i takt med tiden, de skaffar sig modernare maskinpark och andra metoder att odla, liksom nyare grödor.

På ett ganska omfångsrikt hemman kämpar Iris far Karl Evert för att försörja sin familj och för att möta samtidens växande krav på lönsamhet. Marken är stenig och odlas med stor möda av den egensinnige för att inte säga tjurskallige fadern som är allt annat en lagspelare. Den ibland enligt omgivningen alltför eleganta modern klär sig up to date när hon besöker den närmsta tätorten.

Två bröder finns också som tidigt deklarerat att de inte kommer att kröka på ryggarna i ett nergånget jordbruk, de söker sig till utbildningar och orter där helt andra möjligheter finns. Väl hemma på gården spelar de David Bowie och andra glamrockare för att markera att de lever ett annorlunda liv.

Boel Werner skildrar en svunnen tid med fint handlag –och mycket berättarglädje som smittar

Konflikter saknas inte. Älgjakten är helig i skogarna runt omkring, men Karl Evert vägrar att delta, trots grannarnas ilska. Med illa dold skadeglädje sätter han igång med att högljutt skräna begravningspsalmer för att skrämma bort älgarna.

Han häller kopiss och andra exkrementer på sina granodlingar för att slippa julgranstjuvarna. Eller för att ge dem en läxa, Karl Evert är minst sagt emotionell i sitt handlande och tänkande. Här saknas inte drömmar om ett bättre liv som oftast slår slint.

Boel Werner har rönt stor uppskattning för sina barn- och ungdomsböcker, total 17 till antalet. Den nu aktuella “Här är jag nu” är hennes storsatsning på vuxenlitteraturen. Här finns gott om dråpliga episoder som kännetecknade det nu så avlägsna 1970-talet. Insprängd i berättelsen finns nedslag från tidigare händelser, som fint skildrade händelser från pappa Karl Everts barndom och hans uppväxt.

“Här är jag nu” är en annorlunda generationsroman – Boel Werner skildrar en svunnen tid med fint handlag –och mycket berättarglädje som smittar.

Lena S. Karlsson

Recensionsfakta:

Författare: Boel Werner

Titel: Här är jag nu

Förlag: Calidris förlag