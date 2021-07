Recension: Engagerad låtskrivare med humanistisk syn

Det har gått ett halvt sekel sedan Jackson Browne fick sin första låt inspelad. Inte långt därefter gjorde han själv skivdebut. Idag är Jackson 72 år och han låter fortfarande lika ung i rösten som han alltid gjort.

Albumet är hans första sedan 2014 och han har själv producerat de tio låtarna han skrivit och "medskrivit". Musikaliskt är det mesta sig likt från förr. Behagligt skön lyssning och det lyser klass rakt igenom fastän egentligen inget sticker ut nåt extra.

Jackson Browne är ju en engagerad låtskrivare med en humanistisk syn på tillvaron. Kärlekslåtar blandas med politiska inlägg.

Tydliga exempel här är "Love is love" och "The Dreamer". Den förstnämnda om livsförhållandena på Haiti, den senare framförd på engelska och spanska om en mexikansk kvinna som vill skapa sig en god framtid i USA men blir deporterad tillbaka över gränsen.

"A human touch" är en gripande duett med Leslie Mendelson, som de skrev till en dokumentärfilm om aidsdrabbade och "A song for Barcelona", är just en fin hyllning. En aning humor, om än med viss udd hörs i första singeln "My Cleveland heart" om att byta ut mänskliga hjärtan mot mekaniska.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Artist: Jackson Browne

Titel: Downhill from everywhere

(Inside recordings/WMS)