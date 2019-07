RECENSION: ”Fogerty bjuder Dalhalla på en bit av Woodstock”

VAR: Dalhalla, måndag 8 juli kl 21:00

BETYG: 5/5

Publiken är inga blomsterbarn med LSD i blomomloppet. De sitter snällt på sina platser, eller dansar blygt framför scenen. Men nostalgiska verkar de flesta vara. Ömma blickar iakttar John Fogerty där han spatserar runt i rampljuset, som om han vore en fragil men värdefull antikvitet.

Och det är fortfarande driv i gubben. Konserten inleds med Creedence-hitten "Born on the Bayou", föjt av diverse klassiker. Kanske brister sången då och då, kanske låter det inte riktigt som förr.

Gitarren sitter dock där den ska, från början till slut. Riffen fördelas mellan Fogerty och hans son Shane, som visar sig vara en sjuhelvetes gitarrist - han glänser extra mycket i en variant av Jimi Hendrix pampiga "Star Spangled Banner".

Vi får också höra fler nostalgiska inslag från 60-talet. Bland annat The Beatles låt "With a Little Help from my Friends". Fogerty med band gör den rysligt bra.

Mellansnack är det inte heller någon brist på. Det blir en hel del anekdoter från Woodstock - till exempel när Creedence Clearwater Revival skulle ta över efter The Grateful Dead under småtimmarna:

"Grateful Dead hade tagit LSD och bara lallade runt. Publiken låg nakna och sov på gräset framför scenen. Det var bara en kille vaken, han satt och lyste med någon liten lampa. Så jag spelade för honom den kvällen", berättar Fogerty och skrattar.

Själv ser han ut att vara vid god hälsa. Han verkar också tycka det är genuint kul att spela - något som smittar av sig på publiken. Dalhalla, som är smockfullt, blir en folkfest. När mörkret faller är det fler som vågar ställa sig upp och gunga till musiken.

Jag har självfallet inte varit på Woodstock - jag är alldeles för ung - men har alltid på något vis romantiserat just den eran. Kanske på grund av musiken och allt som hände. Studenter och musiker tog ställning mot Vietnamkriget, de hade blommor i håret och tycktes leva för något mer än vad man gör i dag, fastklistrad i sin telefon.

Men John Fogerty lyckas ge mig ett hum om hur det såg ut, och hur det skulle vara att se sina favoritmusiker live under deras glansdagar. Kan man känna nostalgi inför något man aldrig upplevt? Det verkar så.