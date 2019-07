Recension: Gammal musik håller bäst

Vad? Gyllene Tider.

Var? Dalhalla, Rättvik.

När? Fredag 26 juli 2019, kl. 21:00.

Publik? Fullsatt, vilket innebär omkring 5 900 personer.

Betyg? 4/5.

Så blev det, alltså ungefär som Anders Glennmark, Thomas ”Orup” Eriksson och Niklas Strömstedt förra sommaren.

På fredagskvällen blev det visserligen någon lite nyare låt med Gyllene Tider på scenen. Låtar som inte riktigt fastnat i våra huvuden framfördes från Dalhallas scen.

Desto mer uppskattat var de mängder av äldre hits som den 40-årsjubilerande gruppen från den lilla byn Harplinge, utanför Halmstad, spelade under den knappt två timmar långa konserten i Dalhalla.

Efter entrén till Rosa Pantern-temat och en låt som möjligen kan ha fått en del bland de sisådär 5 900 i utomhusarenans stolar att undra vilken det kändes det fem man starka bandet igen. ”Juni, juli, augusti” och ”Flickorna på TV2” är dängor som de flesta i publiken, garanterat känner igen från sina ungdomsår i slutet på 1970- och början av 1980-talet. En stor del av publiken var nämligen jämnåriga med bandets medlemmar.

Majoriteten av konserten var en nostalgitripp som hette duga.

Hitmaskinen Gessle och de övriga i bandet, Mats "MP" Persson, Göran Fritzon, Anders Herrlin och Micke ”Syd” Andersson levererade verkligen från dalhallascenen under en av sommarens hittills varmaste dagar.

Ja, så mycket att den övervägande sittande delen av publiken inte kunde sitta stilla längre. De inte bara sjöng med i de många välkända låtarna. När ”Ljudet av ett hjärta” ljöd ur högtalarna i arenan reste sig merparten upp från sina stolar.

Under kvällen var det inte bara mängder av trallvänliga hits som Gessle & Co bjöd på. Därtill var det omväxlande tempo, men för det mesta högt, som genomsyrade konserten, som ingår i turnén som går under namnet GT40.

En turné som uppges vara den sista Gyllene Tider gör efter ännu en återförening. Så skedde även 2004 och 2014. Medlemmarna är nu mellan 57 och 60 år, att jämföra med 17 respektive 20 när de fyllde folkparkerna i slutet av 1970-talet.

– Micke sa att nästa gång vi ska göra en Gyllene-grej är vi 66, 67, 68 – om vi ens lever. Nu vet vi att vi är i bra skick och låter bra. Ingen i bandet vill ju spela i Gyllene Tider om inte alla fem är där, sa Per Gessle till Expressen tidigare i år.

Betyget efter Dalhallakoncernen blev inte det högst tänkbara. För ett sådant får bandet jobba på mellansnack och kontakten med publiken lite mer.

Publiken fick för övrigt en liten bonus på köpet. Innan kvällens huvudnummer gjorde nämligen förre Idol-vinnaren Chris Kläfford sitt bästa för att värma upp publiken. Han har senast varit aktuellt efter att ha gjort succé i American got Talent, ett talangprogram i amerikansk tv.