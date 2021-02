Recension: Inspiration i pandemin

Till glädje för alla skogsvandrare har naturfotografen och journalisten Rolf Segerstedt från Umeå kommit ut med boken Skogslycka – tips för möten i skogens gläntor.

Titeln är finurligt dubbeltydig, den syftar både på den närmast euforiska glädje många av oss känner under vistelse i en vacker skog; Harry Martinsson kallade ju svenskarna för ”ett granskogsfolk”, men syftar också på en öppen plats i skogen, en gammal odlingslott, en inäga eller bara en plats där träd en gång fallit för stormen. Segerstedt har fått åtskilliga pris för sin fotokonst, skrivit artiklar inom områden som skogsbruk, natur och miljö. Hans debattbok Varningsrop över hyggeslandet kom 2018.

Våra skogar är på många håll hårt åtgångna idag, kvadratkilometervida hyggen breder ut sig i landskapet och på andra håll skapas än större vindkraftsparker med verk uppemot 300 meter höga. Innovationer som dödar fåglar och tonvis av våra viktiga pollinerande insekter. Men det finns vackra, djupa skogar kvar, både välhållna, skötta skogar för avkastning, och vildare, urskogsliknande, svårare för människan att ta sig fram i men sådana de en gång sett ut innan landet lades under såg och yxa. Åtskillig mark sätts idag även av som naturreservat om än resurserna att lösa in skogar för sådana ändamål kunde ökas.

Det finns nu övertygande bevis för att människor mår väl av att vistas i skogsmarkerna; de talar till djupa nivåer i våra evolutionära minnen, från tider då människan levde mycket nära, helt beroende av naturen för sin överlevnad

Det är en vacker bok Rolf Segerstedt ger ut. Bokens många fotografier är inte bara vältagna och av mycket hög teknisk kvalitet. De förmedlar även det där mer svårdefinierade som inte alla som håller i en kamera kan förmedla, känslan av nära natur, skuggor, dagrar, ljusspelet över ett skogsparti, djurens tysta närvaro i landskapet, en ekorre som kikar fram bakom en trädstam, en älgko knappt skönjbar i skogsdunklet, fjällugglan, bländande vit som på välformade rovfågelsvingar sveper ned mot fotografen, den diskreta järpen, vårt minsta skogshöns, vacker, sällan sedd, i den fuktiga och mörka blandskogen. Här finns även vackra foton av blommor, av nornan, den vackra och sällsynta orkidén, av skogslyckans ängsblomster, färgprakt, uppvaktad av fjärilar i mängder.

Boken är uppdelad i tre avdelningar, dels en inledande som tar upp olika årstidbundna variationer, månad för månad under hela årscykeln, vad som infaller under högvinter, i lövsprickningen, under sommartiden, under förhöst och då året sedan stupar ned mot den allra mörkaste tiden. Foton och välskriven text harmonierar, skapar stämning och en lust och längtan att själv söka sig ut, uppleva det som skildras i verkligheten. I det avseendet ger Segerstedt läsaren hjälp i bokens andra avdelning, med nyttiga tips på hur man själv ökar sina möjligheter att få möta det vilda, på djurens egna villkor, opåverkade av den stress människans närvaro kan innebära.

Slutligen tar bokens sista del upp det i dag populära begreppet skogsbad, något vi skogsflanörer alltid ägnat oss åt, sökt oss till, även om ordet känns lite påfunnet och konstlat. Det finns nu övertygande bevis för att människor mår väl av att vistas i skogsmarkerna; de talar till djupa nivåer i våra evolutionära minnen, från tider då människan levde mycket nära, helt beroende av naturen för sin överlevnad. Det är klarlagt att skogsvistelser sänker stressnivåer och blodtryck, skärper sinnena, skapar ro, ger möjlighet till fokus på det som verkligen betyder något, på riktigt, för framtiden. Här utvecklas även det, särskilt på kontinenten, uppmärksammade begreppet Rewilding upp; att återställa naturen i det tillstånd den en gång var. Ett exempel på det är att Visenten, europeisk bison, återetablerats på flera håll.

Rolf Segerstedt ger genom sin bok uppslag och inspiration i denna tid av pandemi och isolering till vistelser i marker som återställer såväl psykisk hälsa som kroppens välbefinnande.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Titel: Skogslycka Tips för möten i skogens gläntor

Författare och fotograf: Rolf Segerstedt

Förlag: VOTUM förlag