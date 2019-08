Recension: Rockkvällen i Dalhalla bjöd på publikrekord

Men vi tar det från början! Kvällen inleds med The Sounds där bandet går ut stenhårt med hiten Painted by numbers. Från start äger Maja publiken i sina skyhöga klackar och med sitt karakteristiska kroppsspråk. Man kan inte annat än charmas av detta, det är tight, energiskt, roligt, supertufft och framför allt äkta. Skorna ryker, mikrofonen hamnar i brallorna och glittret i ögonen når ända till Dalhallas bakersta rader. ”Hur ska de toppa det här?” får jag på sms från en vän i publiken, och det är det som så småningom visar sig bli kvällens bekymmer. För det går inte att komma ifrån att förväntningarna skruvas upp. Som publik vill man ha ”mer och bättre” ju längre en konsert pågår, det är sen gammalt.

Till min förvåning är det The Hives som ska på som band nummer två. Jag hade helt klart utgått ifrån att Fagerstas hjältar skulle sparas till sist, men istället försätter de nu publiken i fullkomlig extas med crowdsurfing trettio sekunder in i spelningen. Interaktionen med publiken är helt magisk från start till mål, och jag kan inte komma på någon annan svensk artist som kan mäta sig med Howlin´Pelle som entertainer. Hela bandet är för övrigt fantastiska. Publiken kokar. Och om jag tyckte att Maja var drottningen av rockposer så har kungarna klivit på scenen nu. Det är så kaxigt och underbart att jag kommer fram till att det här är det bästa jag sett på år och dar. TACK The Hives! Det enda jag är tveksam till är om det är sant att Pelle har en bruten fot? Han påstår det, och säger själv att det som möjligtvis kan dra ned betyget den här kompletta kvällen är att rocksångaren haltar lite, men jag kan verkligen inte se det. Eller tro det! Bruten fot? I så fall är det tur, för jag pallar inte mer action än detta.

Fast ändå. Det är klart att jag vill ha mer och nu är det alltså dags för Mando Diao! Men det är dessvärre nu det faller. För hur hårt mina gamla favoriter från Borlänge än sliter så fungerar inte det här som man skulle önska. De gör absolut inget fel. Björns gudabenådade röst, bandets samspelthet, ljus och ljud, allt det sitter. Ändå räcker det inte. Och det är inte ”bara” det att Gustaf fattas, och därmed likaså dynamiken som fanns mellan de forna frontsångarna och som var kärnan i Mando för mig, det är uppläggets fel också. Vem bestämde den här spelordningen? Jag hade på förhand tänkt mig Mando i mitten, men nu inser jag att det enda rätta hade varit att låta dem inleda. För nu går luften ur allting och det är med ledsnad jag på parkeringen ser bilköerna ringla iväg medan Björn Dixgård står kvar på scenen och ger allt han kan i ”Dance with somebody”.

Ett snöpligt slut, och jag som var så säker på att det här skulle bli minst en fyra i totalbetyg kan inte ge det. Det kan man inte när folk går hem. Det får bli 3,5. Hoppas verkligen att man tänker om till lördagens spelning, ”gör om gör rätt” blir hälsningen från recensenten den här gången, som utöver detta tycker att det är lite synd att banden inte gästar varandra alls. Jag hade hoppats på några duetter/förstärkningar för att få något jag inte hade kunnat få på bandens vanliga spelningar, fast det uteblir tyvärr. Men ändå! I afton har den här samlingen hjältar krossat Håkan Hellströms Ullevirekord! För det är ju självklart att man räknar per capita, det förstår vem som helst när Howlin´Pelle reder ut begreppen!

Frida Trygg Stöffling