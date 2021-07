RECENSION: Så var Woodstockkonserten på Dalhalla ▶BILDEXTRA

En tre timmar lång lektion i musikhistoria är vad vi får oss till livs under fredagskvällen på Dalhalla.

Jag ska erkänna att jag sett föreställningen förut, på Cirkus 2019, och att jag uppskattade det mycket redan då. Men det här är ytterligare ett strå vassare, främst på grund av inramningen. Det hela handlar ju om en musikalisk reda till Woodstock 1969, och det gör sig alldeles ypperligt utomhus.

Det känns verkligare på något sätt, när autentiska bilder visas på storbildskärmarna, att vi också är ute och att det är så varmt och underbart väder hos oss med. Och inte såg jag då till några hippies i Stockholm? På Dalhalla vimlar det!

Upplägget är att vi tar oss igenom Woodstockfestivalen i kronologisk ordning. Dan Hylander är den som håller i den röda tråden i berättandet, och det är inte lite den mannen kan om Woodstock, den saken är klar!

Våra svenska stjärnor tolkar olika musiker och konstellationer med den äran, det är rasande skickligt folk på scenen helt enkelt. Jag tycker dock att mellansnacket är minst lika viktigt den här gången, och alla artister bidrar till att vi lär oss en hel del under kvällen.

Mina favoritakter är Dan Hylanders tolkning av Country Joe Mcdonalds Vietnam song där publiken hakar på i allsång, Py Bäckmans översättning av sången om Joe Hill, Janne Åström som blir Joe Cocker i With a little help from my friends och därmed får igång kvällens första spontandans framför scenen.

Minnesvärt är självklart också Lagaylia och Mats Ronander med Summertime blues, och när sedan Lagaylia transformeras till Janis Joplin i ett medley lyfter hon hela aftonen till ytterligare en nivå och fler i publiken intar golvytan framför scenen och dansar.

Sen har vi förstås Conny Bloom som gestaltar Santana med den äran, en rasande skicklig gitarrist helt enkelt! Santana har jag faktiskt sett live, märkligt nog tillsammans med kvällens avslutande stjärna, Clas Yngström. Vi var i New Orleans 2019 och såg Santana där, och det var naturligtvis väldigt stort. Att han var en Woodstockartist visste jag dock inte då, men man lär sig!

Att Clas ska avsluta aftonen handlar naturligtvis om att Jimi Hendrix avslutade Woodstock. Men just här på hemmaplan blir det ju extra speciellt att han får göra entré sist av alla, för det är många i publiken som väntat på Clas under kvällen.

I pausen hör jag många som pratar förväntansfullt om när han ska dyka upp och hur mycket de ser fram emot det.

Och nu är jag ju förstås partisk i frågan, men jag tror ändå att jag talar för alla när jag säger att det är världsklass på hur Yngstöm tolkar Hendrix.

Woodstock är så förknippat med hans magiska version av The star spangled banner, och när Clas gör den blir det gåshud. Mer behöver nog inte sägas?

Nåväl, mycket nöjd med aftonen beger jag mig till parkeringen när klockan närmar sig halv elva och ser då att termometern i min bil visar snudd på otroliga 24 grader… Ljuvlig är sommarnatten!

Min avslutande fråga blir dock, vad hände med det där om ”special guests” som det stod om på hemsidan? Nu fyller visserligen den ordinarie laguppställningen ut kvällen ordentligt, men jag undrar ändå. Kanske dyker det upp någon mer på scenen under kommande tre kvällar?

Frida Trygg Stöffling

