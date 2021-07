Recension: Smärtsam läsning om fördomar

Jag tänker på tv-serien Hollywoodfruar när jag läser Johanna Westers bok Catfight, nidbilder av kvinnor i grupp. Den var ett, visserligen avlagt men ändå; guilty pleasure, när serien sändes för första gången och ett par säsonger efter det.

Framför allt älskade jag Maria Montazamis färgstarka och raka personlighet men jag ska inte sticka under stol med att det också var spännande med alla små intriger som uppstod mellan fruarna.

Jag häpnade och förfärades – och roades. Att många av konflikterna var riggade förstod jag väl, liksom att kvinnorna var stereotyper mer än framställningar av sina egna personer. Jag tittade ändå. Men utan en tanke på att jag upprätthöll traditionen av kvinnliga nidbilder. Nämligen de som säger att kvinnor gärna snackar skit om varandra, inte kan samarbeta, är falska mot varandra och att flickor inte kan leka tre.

Egentligen förhåller det sig tvärtom. Vetenskap och statistik stöder det påståendet. När PISA, Programme for International Student Assessment, offentliggjorde en stor, global studie visade den, baserad på resultat i mer än femtio länder, att tjejer är bättre än killar på gemensam problemlösning.

Catfight är en faktabok med dystra siffror som om och om igen visar på snedfördelningen mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Den utgår ifrån ett felantagande; att kvinnor inte kan komma överens.

Undersökningen visade att unga kvinnor var mer måna om relationer, intresserade av andras åsikter och vill att också de andra i gruppen ska lyckas. Johanna Wester lyfter, i sin bok, fram exempel på exempel som visar på kvinnors samarbete, på deras vilja att åstadkomma gott tillsammans och förmåga att ömsesidigt hjälpa varandra.

Wester granskar hur kvinnlig gemenskap genom historien nedvärderats och hindrats och fortsätter göra så – utan att många av oss ens tänker på det. Kvinnor fortsätter ställas mot varandra i såväl media som i kultur- och musikvärlden, i politiken och språkbruket.

Att läsa Catfight har varit lärorikt, omtumlande, underhållande och stärkande. Men det har varit svårt att formulera och sammanfatta Westers bok, att ringa in vad den handlar om och återge det. Mycket för att den spänner över så många områden där kvinnor sätts upp emot varandra och vad det får för följder men också för att det ofta sker så subtilt. Kanske spelar det även in att det är smärtsamt att få insikter i hur fullt samhället är av fördomar om kvinnor. Men Wester plockar upp och delar in, faktabelägger och visar på konsekvenserna det för med sig, både för kvinnor och för män - och för samhället i stort.

Catfight är en faktabok med dystra siffror som om och om igen visar på snedfördelningen mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Den utgår ifrån ett felantagande; att kvinnor inte kan komma överens och blottlägger kulturer, traditioner och strukturer som byggts upp kring sådana påståenden. Verkligheten visar ju ständigt på motsatsen.

Wester har fog för sin bok. Underlaget är gediget framtaget och baserat på fakta och vetenskap. Men hon för också in sina egna och andras erfarenheter, främst tagna ur intervjusituationer, i resonemanget. Det är en underhållande och engagerande bok. Underhållande för Westers språk och engagerande för hennes förmåga att plocka relevanta exempel som speglar våra vardagsliv. Resultatet blir en knockout. Och en ny blick att bära med sig framöver.

Lena de Veen

Recensionsfakta:

Titel: Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp

Författare: Johanna Wester

Utgiven av: Romanus och Selling