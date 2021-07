Recension: Utländsk arbetskraft sliter för våra blåbär

Den svenska försommaren går över i högsommar när hettan blir påtagligare och färgerna mattas av från det intensiva ljusgröna till tungt mörkgrön. Kanske gulnar några blad av vattenbrist på hyggena och de gröna risen på marken blir till en blå matta av blåbär, längre fram på sensommaren istället röd av lingonen. Vi kastar oss ut i skogen med glimmande bärplockare och handen i skydd mot solen.

Men bland grusvägarna skymtas inte längre enbart svenska registreringsskyltar. Märkningar från Bulgarien, Ukraina och Litauen har de senaste tio, femton åren blivit vanliga. De kommer för de bär som vi så gärna hellre köper än ids plocka själva. Tillsammans med plockare från mer avlägsna länder som Thailand och Vietnam lovas de god avkastning för varje plockad pall bär. Men är det verkligen en lukrativ och givande verksamhet?

Alina, Petro, Vlad och Myksym är några av de ukrainska bärplockare som kommer till Sverige för att plocka de svarta bär vi kallar för blåbär. I oländig terräng och i tunga skift utan lediga dagar på flera veckor arbetar de dag, och ibland natt, för att säkerställa god skörd. Händer valkas och ryggen ömmar efter en dags hårt arbete när bären ska vägas och allt som inte är blåbär i hinkarna ska sorteras bort innan de hamnar på pallar. Jag blir ungefär lika sugen på att plocka blåbär av Pelle Sunvissons roman som jag blir att rensa bajamajor. Men så har jag ju också val. Alternativ. För Sunvissons ukrainare finns sällan dessa val, där alla snarare har sina skäl. Vare sig det gäller Myksyms flykt från kriget i Luhansk eller Petros skulder.

Att Sunvisson valt romanen som genre trots att han wallraffat bland bärplockare är anmärkningsvärt, men måste ses mot bakgrund av den litterära frihet som romanformatet ger. Berättelsen är hans, den kan ingen ta ifrån honom eller ifrågasätta.

Sveriges Radio gjorde för ett tiotal år sedan ett reportage om vietnamesiska bärplockares undermåliga levnadsvillkor för att få det blå guldet, kallad ”Vredens blåbär” vilket alluderar John Steinbecks kända roman. En visserligen inte lika klämmig titel men likväl viktig journalistisk insats. Det är för övrigt lätt att i Sunvissons roman dra paralleller till Steinbecks nämnda Vredens druvor. USA:s stora arbetarroman om familjen Joad som under Depressionen drivs från sitt hem för att arbeta under usla former under de kaliforniska jordägarna. Bärplockarna i Svarta bär möter liknande vedermödor och står inför samma kval gentemot luriga arbetsgivare, misstänksamma svenskar och tekniska utmaningar, för att inte tala om lokalkännedom och språkförbistring.

Samtidigt ger erfarenheten av kunskapen som den tagna identiteten bland plockarna gett Sunvisson en särskild tyngd. En reportagebok från insidan hade säkert gett en helt annan bild av situationen och en större debatt.

Istället är den ännu en arbetsplats som sköts på fel sätt. Där utländsk arbetskraft slits mellan pass för att vi ska få bär på bordet. Det blir inte tydligare än så. Svarta bär, helt enkelt.

På detta sätt närmar sig Pelle Sunvisson istället en tradition av litterärt skrivande som ofta plockats upp av arbetarförfattare. Genren blir en fusion av egenlevd erfarenhet och litterär fiktion. Tänk Sara Lidmans Tjärdalen eller Eyvind Johnsons Romanen om Olof. Visserligen klassiker som Sunvisson kanske inte borde göra alltför mycket anspråk på. Det finns nämligen passager i den här boken som irriterar. En överanvändning av adverb och en förmåga att i lite för stor utsträckning förklara alla tankar karaktärerna har i detalj för läsaren. Det blir med andra ord inte alltid så spännande.

Vi får läsa boken för vad den är. Den är inget gullande med svensk natur så som vi ser den. Skogar fyllda med bär och den svenska allemansrätten. Istället är den ännu en arbetsplats som sköts på fel sätt. Där utländsk arbetskraft slits mellan pass för att vi ska få bär på bordet. Det blir inte tydligare än så. Svarta bär, helt enkelt.

Lukas de Veen, litteraturkritiker, bibliotekarie

Recensionsfakta:

Titel: Svarta bär

Författare: Pelle Sunvisson

Förlag: Verbal förlag