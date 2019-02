Barockmusiken en stor inspiration för popen

En kyrka i vinterskrud vackert ljussatt både utifrån och på insidan möter besökaren. Innan konserten så stäms instrumenten; cembalon med sin spröda klang och teorben med sin extra långa hals, där även de allra lägsta tonerna ska få rum.

De har kommit från Frankrike - Jean Rondeau och Thomas Dunford för att tillsammans med hovsångaren och mezzosopranen Anne Sophie von Otter framföra utvalda verk från renässansen och barockens epoker.

Ett blad med förändringar i programordningen delas ut i publiken och musikerna väljer att börja med Henry Purcells innerligt vackra sång Music for a While, följd av John Dowlands Can she excuse my Wrongs - en ganska humoristisk och dansant musik för att vara av Dowland.

Det klingar fint men kanske är balansen mellan cembalon och lutan inte den bästa i början av konserten. Den stora lutan hörs tydligt i högtalaren men cembalon är inte förstärkt lika mycket. Sången går fram bra och Anne Sofie von Otter textning likaså. Vi får även höra Dowlands stycke Lachrimae för luta på den här konserten och är skickligt och uttrycksfullt framförd av Thomas Dunford.

Känslan av att befinna sig i en annan tid och på en annan plats infinner sig med påtaglig tydlighet. Lutenisten imiterar skickligt droppande tårar och suckande röster. Programinnehållet byter land och förflyttar sig från den engelskspråkiga delen med Purcells och Dowlands musik till den franska, där cembalisten Jean Rondeau får visa sin skicklighet i Francios Couperins, Jean-Philippe Rameaus och framför allt Antoine Forquerays musik.

Fullt ös, oerhört snabba löpningar och ornamenteringar. Det finns även plats för spontanitet och humor som i herdesången Ma bergère est tendre et fidelle där även ett och annat hundskall hörs! Anne Sophie von Otter använder sig av vibrato i sitt sångsätt dock med smakfullhet och flexibilitet. Hon varierar även rösten och nästan pratsjunger när det passar in i texten. I vissa partier använder hon sig av glissando för att förstärka känslan i uttrycket.

De sista sångerna ägnas åt 1900-talets sångare och kompositörer; I Arvo Pärts My Heart is in the Highlands är det orgeln på läktaren som används. Sångstämman består av en och samma ton hela frasen och skiftar till en högre först i nästa vers och det är orgeln som står för variationen i harmonierna.

Influenserna från barockmusiken är tydlig. Även populärmusikens stora har låtit sig inspirerats av de gamla barockmästarna såsom Sting med Fields og Gold, Björks låt Cover me, Kategori Bush och även Paul Simon bidrar till att knyta ihop 1600-talet med 2000-talet. Förtjusningen bland publiken är påtaglig och både Monteverdi och Evert Taube får bidra till extranumren.

Anne Pettersson

Recensionsfakta:

Barock är pop

Anne Sofie von Otter, mezzosopran

Thomas Dunford, teorb

Jean Rondeau, cembalo och orgel

Våmhus kyrka, ca 500 i publiken