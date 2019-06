Blues på svenska med Clas Yngström & Blue Devils

Det har runnit massor av vatten under broarna sedan Clas Yngström skivdebuterade med Sky High på 1970-talet. Då var den rockbaserade bluesen tryfferad med svenska texter. Det blev en kultplatta bland fansen. Många plattor senare, alla med engelska texter, återvänder Clas Yngström till modersmålet. Det sker i de senaste projektet The Blue Devils. Här hittar vi Patrik Steen, Robert Ivansson, Christer Ring och Uffe Åhman. Texterna är skrivna av Yngström, Lars Wanfors och Patrik Steen. Det handlar om totalt fyra låtar, tre egna och en tolkning av "The sky is Crying." Bandet bjuder på klassisk blues med allt vad det innebär av bland annat gungande gitarrsolon på slidegitarr och vassa solon på munspel.

Recensionsfakta:

Himlen gråter

The Blue Devils

Utgiven av Pike records