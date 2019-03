Carl Larsson och konstnärskolonin i Grez

Konstnärskolonin i byn Grez-sur-Loing cirka sex mil sydöst om Paris var som mest livaktig på 1880-talet. Då registrerades ca 120 konstnärer och 33 procent var skandinaver. I proportion till de 600 invånarna i byn var det en ansenlig skara. År 1883 vistades 26 svenska konstnärer i Grez men konstnärsbyn hyste också ett stort antal anglosaxiska konstnärer. De redan vid ankomsten ofta välutbildade kvinnorna behövde här inte stå i skuggan av sina manliga kolleger.

Många av de på platsen verksamma konstnärerna kom att bli stora namn, om de inte redan var det. Flertalet var i tjugofem- till trettioårsåldern. Livsstilen var lite åt det småborgerliga; inte tillnärmelsevis lika bohemisk som i den närbelägna konstnärskolonin i Barbizon. Men visst hade man fester, maskerader, musik- och danskvällar. Många fann här sin livspartner.

Den svenska målaren Emma Löwstedt gifte sig med amerikanen Francis Brooks Chadwick.

Skulptören Carolina Benedicks, också från Sverige, gifte sig med den kanadensiske målaren William Blair Bruce. Xylografen Tekla Lindeström med Karl Nordström. Carl Larsson friade till Karin Bergöö på den medeltida bron i Grez som har förevigats minst hundra gånger av de tillresta konstnärerna. 1883 gifte de sig och snart blev den växande familjen hans dominerande motivkrets.

Det finns anledning att uppehålla sig ett tag vid Carl Larsson. I år är det nämligen jämnt hundra år sedan han dog. 24 maj invigs en utställning av Ernst Billgren om "Den okände Carl Larsson" i Konsthallen Kvarnen som ligger i närheten av Carl Larsson-gården i Sundborn. Upplagt alltså för ett besök därstädes.

Låt oss återvända till Grez. Nu presenterar Waldemarsudde i Stockholm en stor utställning betitlad Grez-sur-Loing - Konst och relationer. Det visas över hundra verk av de skandinaviska och anglosaxiska konstnärer som periodvis arbetade och levde där. Just Carl Larsson har en framträdande plats; det är ingen tillfällighet att han för några år sedan fick en gata uppkallad efter sig i Grez. Det var också här han utvecklade sitt akvarellmåleri till fulländning.

Han och Karin bodde i en flygel på Hôtel Chevillon med egen ingång, matsal och ateljé. Den övertogs sedan av Benedicks och Bruce. I målningen Friluftsateljé framvisar Bruce ett eklatant belägg för deras stillsamma husliga liv. Ett vackert dukat bord i förgrunden; på verandan sitter Benedicks under etsarskärmen. Målningen andas tysthet och frid.

Hon var förmögen, fadern var brukspatron på Gysinge bruk. Dessutom riksdagsman. Hon och Bruce kunde röra sig fritt runtom i Europa men Grez är vårt hem skrev Benedicks i almanackan.

Hon skulpterade realistiskt, i Auguste Rodins anda, och tog gärna fasta på egenartade karaktärer.

I Gäsparen ser vi en naken man i gips som sträcker på sig och gäspar stort.

I konstnärshemmet Brucebo på Gotland i närheten av Visby, Bruce hade gjort ritningen, finns åtskilliga av makarnas verk att beskåda, inte minst Bruces målning Femme sculpteur/Carolina vid kavaletten. Hon är mitt i arbetet, klädd i arbetssärk och betraktar lugnt sin skulptur. Man ser lera på hennes fingrar.

Utställningen Grez-sur-Loing är inte bara en svensk eller för den delen nordisk angelägenhet. Det anglosaxiska inslaget är stort. Många kvinnliga konstnärer som var mindre bemärkta under sin livstid får nu en rättmätig plats sida vid sida med männen.

Konstnärerna i Grez-sur-Loing ägnade sig företrädesvis åt friluftsmåleri. Men vänkretsen var stor vilket resulterade i många kamratporträtt. Oscar Björck målade ett informellt porträtt av Karl Nordström, den norske målaren Christian Krohg visar honom i halvprofil när han står på balkongen. Richard Berg avbildade Nils Kreuger och Julia Beck.

Det ljusa och ibland grådisiga landskapet inbjöd till valörmåleri där närbesläktade färgtoner samspelar. Julia Beck var skicklig som få, vilket kommer till synes i Kvinnogestalt vid stenmur.

Bland de författare som vistades i Grez var Robert Louis Stevenson, han med piratskildringen Treasure Island och den förfreudianska berättelsen The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, en återkommande gäst. Den rastlöse August Strindberg for dit med Siri von Essen och de två barnen innan äktenskapet gick överstyr. Det var vännen Carl Larsson som bjudit in honom. I diktsamlingen Sömngångarnätter beskriver han Grez som en oproblematisk idyll men i första delen av Bland franska bönder har han trollat bort varenda konstnär. 1885 lämnade han Grez för Schweiz och återkom aldrig.

