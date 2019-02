En roman som ställer frågor om identitet och livshållning

Per Broman har inte tagit vara på sin broder och nu är han död. Ja, egentligen var de halvbröder men Per vände honom likväl ryggen och skäms lite för det. Därför försöker han i efterhand ta reda på mer om Ronny, flyttar in i hans lägenhet, börjar dödstäda den men blir sedan kvar där i flera månader.

Hans Gunnarssons nya roman, Nattsida, är den elfte och nog hans tjockaste hittills. Men Gunnarsson har en vägvinnande stil, ett flöde som inte ligger så långt från talspråket, och vi rör oss länge rätt obesvärat genom den omfångsrika och tilltrasslade historien. Man kommer framåt med god fart men det som händer blir allt mer gåtfullt.

Det är Per som berättar och den vardagliga tonträffen är i det närmaste total; precis så här talar folk som inte har så mycket att säga eller försöker dölja eller bortförklara luckor, ointresse eller underlåtenhetssynder.

Per är annars en god iakttagare och förser oss med långa kataloger av beskrivningar - av rum, hus, miljöer, människor, städer och stämningar och han är lika omständlig när han funderar över det han ser eller råkar ut för. Efter hand tycker jag att Per lite för ofta landar i rena förnumstigheter och det tynger läsningen.

I den dödes dagbok läser Per om en våldtäkt som Ronny såg från ett tåg. Mycket annat är också gåtfullt i hans anteckningar. Handlar de om villfarelser, en bok som brodern skriver på, en mentalt störd persons fantasier eller en rätt våldsam värld som Ronny lever i? Per har ingen aning och bilden av den döde blir allt grumligare, tycker han.

På vinden hittar han övertaliga ex av en roman som är utgiven i faderns namn men som Ronny uppenbarligen skrivit själv. Boken är tillägnad Per och slutar med att en kvinna kvävs. En sådan mordscen dyker sedan upp i flera andra sammanhang.

Per är egentligen kriminalreporter och när han nu försöker ta reda på mer om halvbrodern träffar han på en rad udda figurer och horisontgångare: en avdankad regissör, en filmkonsulent, en lättfotad kvinna, en tiggare, en ful fisk som styr och ställer i huset Ronny bodde och så vidare.

Per läser också fiktiva böcker som han tror berättar något om halvbrodern, bland annat All inclusive, en roman som sägs vara skriven av en C R Boman. Men så hette den bok Gunnarsson själv gav ut för ett par år sedan!

Tillsammans med filmkonsulenten börjar Per också skriva på ett manus där förebilden är en text av Ronny som gått förlorad, en politisk thriller.

En annan författare, C G Göransson, kände brodern och hör plötsligt av sig och vill träffa Per i Venedig. Han far huvudstupa dit och texten får i det avsnittet en del likheter med en turistbroschyr.

Det hela är konspiratoriskt, tilltrasslat, mångtydigt och vagt och reser frågor om identitet och livshållning. Förvecklingarna är oväntade och Per ger sig huvudstupa in i nya, bisarra projekt och satsar till exempel 250 000 på en resa till ett karibiskt hotell, trots att han misstänker att det kan vara en självmordsklinik.

Flera människor dör för övrigt oväntat eller mördas. En del inslag är alltså inlånade från deckargenren, däribland ett par klantiga poliser och en egensinnig kommissarie.

Då och då dyker anonymt material från journaler upp i texten. Någon vistas på en sluten avdelning utan att vara kontaktbar. Man anar att det är Per som hamnat där.

Romanen får sin egenart genom att Gunnarsson kombinerar sin vardagliga, närmast hyperrealistiska stil med en allt mer surrealistisk intrig. Gunnarsson bygger allt knepigare boningar för handlingen. För mig känns det till slut för labyrintiskt.

Dan Sjögren

Recensionsfakta:

Nattsida av Hans Gunnarsson

Utgiven av Albert Bonniers förlag