Ett lyft med sångerskan Cristina Säfsten

Är visserligen svag för ljusa kvinnliga röster och övriga i Lazy Afternoon från Gotland må ursäkta men nog har införlivandet av sångerskan Cristina Säfsten i bandet efter debutalbumet (Whatever 2016) inneburit ett lyft.

Hennes stämma påminner om skönsångerskan Jenny Schaub i West of Eden vilket i sammanhanget passar som hand i handsken i sällskap med bandledaren Bo Ahlbertz irländska bouzouki.

Cristina Säfstens duetter förstärker intrycket och dessutom har bandet fått en till låtskrivare, hennes inledande Make love real är ett av de bästa spåren.

Never meant to be me är en annan höjdare, på ett omväxlande album med stänk av såväl cajun, country, irländskt och tex mex med Jörgen Ahlqvists dragspelande, som extra krydda.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana

Lazy Afternoon

Almost home

(Artache Paraply Records/Border)