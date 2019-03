Humorpar återskapar Helan och Halvan: Så bra är veckans filmer

Deppig skildring av fin vänskap

"Till drömmarnas land" är den ironiska titeln på en poetiskt laddad historia om 15-åriga svenska Elin och den romska, några år äldre Sabina, som blir vänner under ett sommarlov.

Tonen i filmen är sorgsen. Jag räknar till död mamma, självskadebeteende, mobbning, tokig pappa, avsaknad av framtidsdrömmar och en trist uppväxt i ett samhälle präglat av miljöförstöring och inskränkthet. Och då har vi inte ens kommit till romska Sabina.

Elin och Sabina hittar varandra, trotsar språkförbistringen och ber fucking Holmsund att fara åt helvete över en kebabpizza. Men sedan ebbar dramat liksom ut. Det känns som att det fattas en story någonstans och som att det Mycket Viktiga Ämnet har fått vara gott nog. Resultatet blir lite Lukas Moodysson-light, utan fungerande humor och fördjupning.

Med ett lite vassare manus hade "Till drömmarnas land" kunnat bli en ond saga, med mer att säga om sin samtid än vad den gör nu.

Miranda Sigander/TT

Lurig skräck i njutbar form

Jordan Peele följer upp sin skräcksatir "Get out" med en ny lurig historia som tar den klassiska heminvasionsgenren till nya, läskiga höjder.

1986 går en liten flicka på strandtivoli med sina föräldrar. Medan de vuxna småbråkar smiter den lilla i väg och förirrar sig in i en avsides attraktion nere på strandpromenaden. Hon är borta i 15 minuter och kommer tillbaka djupt traumatiserad.

Historien fortsätter i nutiden då Adelaide (Lupita Nyong'o) är vuxen och är på väg med sin man och två barn till sommarhuset. Hon känner sig märkligt orolig och tycker sig se tecken som varnar för något. Efter ett besök med några kompisar på just den där strand där hon upplevde sitt barndomstrauma försöker hon, lätt panikslagen, förmå sin man att åka hem igen.

Men när en främmande familj dyker upp på garageuppfarten är allt för sent. Vad kan vara läskigare än okända inkräktare? Jo, okända inkräktare som ser ut precis, alltså precis, som man själv.

Jordan Peele leker alltså med den klassiska och blodiga skräckgenren "heminvasion" och spetsar till den med dubbelgångarteman, kryddat med humor och filmisk lekfullhet.

Miranda Sigander/TT

Finstämt slut för älskade komiker

Välspelat och ömsint skildras humorduon Helan och Halvans sista tid ihop i en historia om lojalitet, humor och livsmantrat "the show must go on".

På höjdpunkten av sina karriärer i slutet av 1930-talet var Oliver Hardy och Stan Laurel några av Hollywoods mesta humortungviktare. I inledningen får vi möta dem där på toppen och det blir snabbt tydligt vilka skilda drivkrafter de har.

16 år senare möter vi dem igen. John C Reilly spelar den åldrade Helan med hjälp av en något svårsmält "fat suit", och karriären är inte vad den en gång var. Duon ger sig ut på en turné i Storbritannien och hoppas på ett uppsving. Men som i vilket gammalt "äktenskap" som helst så finns det konflikter som ligger och pyr. Och när deras omaka fruar anländer från USA får sig dramat – och komiken – en extra skjuts.

Kemin mellan John C Reilly och Steve Coogan är fantastiskt nog precis lika fin som den mellan de verkliga Stan och Ollie, vilket är det hemliga vapen som lyfter filmen. Bitvis är manuset lite stötigt och onödigt redovisande. Men ganska snart kan skådespelarna liksom frigöra sig från texten och bara vara sina respektive figurer och då lossnar det verkligen.

Miranda Sigander/TT

Vibrerande men kryptiskt drama

Det blir stiligt men smått obegripligt när László Nemes följer upp sin succédebut "Sauls son" med ett drama som möjligen handlar om stormakten Österrike-Ungern på väg mot kollaps.

"Sunset" handlar om den unga Irisz Leiter (Juli Jakab). Hon är en ung modist som återkommer till Budapest för att söka en plats i sina avlidna föräldrars välkända och mycket eleganta hattbutik.

Året är 1913 och hela staden vibrerar av konstig stämning. Den nye ägaren Brill och hans nästan helkvinnliga stall av anställda tar emot Irisz mycket avvaktande. Irisz är heller ingen muntergök och man anar att hennes ärende i butiken och staden handlar om något mycket mer än att bara få ett jobb.

Den första timmen av "Sunset" är spännande.

Så småningom känns hela projektet alltför kryptiskt. Efter nästan två och en halv timme av suggestiv mystik och gravallvarliga repliker som "du är vacker som en ros, vet du om det" så är man ganska mätt på stämning och suktar efter lite mer plot att hålla i handen. Men hattarna är mycket stiliga.

Miranda Sigander/TT