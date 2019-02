Immanuel Kant – ett värn mot konservativa domedagsprofeter

Samtidigt som jag läser nyutgåvan av Immanuel Kants ”Om den eviga freden” pågår det högerextremistiska och nazistiska demonstrationerna i Chemnitz, Tyskland. Det är svårt att inte tänka tillbaka på demonstrationerna i framförallt Leipzig under hösten 1989, som ledde till DDR-regimens fall. Då skanderade man också ”Vi är folket!”

Men 1989 var hoppets tid. Hoppet om en bättre värld höll i sig ett knappt decennium därefter, innan drömmen om fred och frihet – om den eviga freden kanske – dunstade bort i Mellanösterns öknar.

Sedan började konservativa domedagsprofeter dyka upp under slutet av nittiotalet och efter ytterligare något decennium hade man i Västvärlden lyckats formera en altright-rörelse som med Rysslands hjälp beredde vägen för historiens mest bedrövliga amerikanske president.

Det mest häpnadsväckande i GP:s och SvD:s attacker på den moraliska universalismen är de argument som går ut på att avskaffa rätten till asyl enligt FNs Mänskliga rättigheter.

I Sverige var apokalypsens ryttare illa förklädda och halvbildade ledarskribenter som Alice Teoderescu i GP och Ivar Arpi i SvD, som under en hel mandatperiod nu hetsat mot flyktingar och försökt skapa stöd för en sorts svensk altright-variant, än så länge med ganska dåligt resultat.

Det mest häpnadsväckande i GP:s och SvD:s attacker på den moraliska universalismen är de argument som går ut på att avskaffa rätten till asyl enligt FNs Mänskliga rättigheter.

Det är nog ingen slump att Bokförlaget Daidalos just nu ger ut denna nyutgåva av ”Oen eviga freden” från 1795. Det är en text som borde vara obligatorisk läsning för varje nytillsatt ledarskribent. Historikern Alf W Johanssons inledning reder ut vad krig och fred varit i historisk mening och pekar på betydelsen av den franske filosofen Montesqieu, vars viktigaste bidrag till eftervärlden är tesen att handel mellan länder säkrar deras relationer och stabiliserar freden.

Detta är grunden för det europeiska samarbetet, som bara sex år efter Andra världskrigets slut blev utgångspunkten för samarbetet mellan Tyskland och Frankrike i kol-stålunionen 1951. Grundtanken är just att fred endast är tryggad när samarbetet stöds av gemensamma ekonomiska intressen.

Det är också just därför intressant att Donald Trump startar handelskrig med Kina och Europa och är kompis med Brexit-omröstningens segrare Nigel Farage. Klart att det blir krångligare både för altright-rörelserna och staterna USA och Ryssland med ett bestående starkt Europa som håller ihop. Därför är det heller ingen överraskning att folkfienderna i Sverigedemokraterna vill lämna EU. ”We want it darker” som en triumferande Steve Bannon, då fortfarande Trumps facebook-rådgivare, konstaterade när utgången av det amerikanska presidentvalet 2016 stod klar.

Kants viktigaste budskap i ”Den eviga freden” är att människan har en förmåga att lära av historien. Kanske får man tillägga att denna förmåga kan påverkas av bristen på sanningsenlig information, en förutsättning som varit avgörande för den moraliska universalismen ända in i våra dagar.

Immanuel Kants viktigaste bidrag till den filosofiska statsvetenskapen i denna text kan nog ändå sägas vara att hans tro på att utveckling är möjlig och att samarbete är nödvändigt.

Fram till tjugohundratalet fanns det en stark tilltro till att man, till exempel i Sverige, kunde lösa de mest komplicerade samhällsproblem genom att först göra en ordentlig utredning och sedan informera medborgarna om resultatet. Idag är det knappast någon som tror det längre, eftersom den stora tillgången till sociala medier har visat sig inte enbart positiv utan också tyvärr främjar hat, hot och fabricerade skandalhistorier på bekostnad av fakta.

Immanuel Kants viktigaste bidrag till den filosofiska statsvetenskapen i denna text kan nog ändå sägas vara att hans tro på att utveckling är möjlig och att samarbete är nödvändigt. Den Europeiska Unionen är en unik möjlighet att för överskådlig tid skapa ett kraftcentrum i ett historiskt sett alltid splittrat Europa.

Utmaningarna just nu är många och stora. Avgrundshögern sprider demagogiska haranger om nationalstaten och den i grunden av USA:s krigföring i Mellanöstern skapade flyktingsituationen utmanar Europas samarbetsförmåga. Ingen vet var det kommer att sluta.

Men Kants tro på människan är en hållning som har överlevt i tvåhundra år och har ändå vissa utsikter att infrias om vi bara lyckas få den värsta idiotin att lägga sig. Första steget mot åtminstone ett bättre Europa vore att Storbritannien stannade kvar i EU, efter en folkomröstning om resultatet av Brexitförhandlingarna.

EU säkrar inte heller den eviga freden, men kan återigen få ny fart när man tagit sig igenom de nu pågående kriserna.

Det hade Kant gillat.

Björn Sandmark

Recensionsfakta:

Om den eviga freden av Immanuel Kant

Förord, inledning och översättning: Alf W Johanson

Utgiven av Daidalos